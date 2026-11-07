Conmoción: una madre y sus dos hijas fueron asesinadas dentro de su casa.

Valle del Cauca

Un hecho de violencia que cobró la vida de tres mujeres de una misma familia ha generado consternación en el municipio de Toro, al norte del Valle del Cauca. Las víctimas, una madre y sus dos hijas, fueron atacadas por hombres armados que llegaron hasta una vivienda durante la jornada del viernes 6 de noviembre.

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Las primeras informaciones indican que los responsables ingresaron al inmueble, ubicado en el sector conocido como El Lázaro, y dispararon contra las tres mujeres, quienes fallecieron en el lugar debido a la gravedad de sus lesiones.

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Las víctimas fueron identificadas como María del Carmen Gutiérrez Toro, Yarlin Andrea Muñoz Gutiérrez y Sulisney Muñoz Gutiérrez, madre e hijas, respectivamente.

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El ataque ha causado preocupación entre los habitantes de esta población, mientras las autoridades trabajan para determinar las circunstancias en las que ocurrió el triple homicidio.

Tras conocerse lo sucedido, unidades de la Policía Nacional iniciaron las investigaciones para identificar a las personas que participaron en el crimen y establecer los posibles móviles.

Por ahora, no se ha confirmado si las víctimas habían recibido amenazas o si existía alguna situación previa que pudiera estar relacionada con lo ocurrido.

Aunque en esta región del Valle del Cauca se ha advertido sobre la presencia de estructuras armadas ilegales, las autoridades no han establecido públicamente que alguna organización específica sea responsable de este caso.

Los investigadores adelantan la recopilación de información y otros elementos que permitan reconstruir los momentos previos al ataque.

Ante la gravedad de lo ocurrido, el alcalde de Toro, John Fredy Valencia Bedoya, anunció una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que permita identificar y ubicar a los responsables.

La Policía del Valle del Cauca, bajo el mando del coronel Amaury Aguilera, adelanta labores de investigación y coordinación con otras autoridades para esclarecer el hecho.

Hasta el momento, no se han confirmado capturas relacionadas con el asesinato de las tres mujeres.





El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) incluyó el asesinato de María del Carmen y sus dos hijas dentro de su registro de masacres en Colombia.

De acuerdo con la organización, este hecho corresponde a la masacre número 104 registrada durante 2026.

El caso se presenta en una región donde las autoridades han advertido sobre la presencia de organizaciones armadas ilegales y disputas por el control de actividades ilícitas.

Sin embargo, hasta ahora no existe información oficial que permita relacionar directamente el asesinato de las tres mujeres con alguna de estas estructuras.

La muerte de María del Carmen Gutiérrez Toro y sus hijas Yarlin Andrea y Sulisney Muñoz Gutiérrez ha generado rechazo y preocupación por las condiciones de seguridad en esta zona del país.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y determinar las circunstancias que rodearon el ataque.

Por ahora, el caso continúa bajo investigación judicial.