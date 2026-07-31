“Después no se laven las manos”: Mendoza advierte a Cepeda por las protestas

Política

Deninson Mendoza, dirigente político cercano al petrismo en Cali, lanzó una fuerte advertencia contra el senador Iván Cepeda y varios congresistas del Pacto Histórico por las movilizaciones anunciadas alrededor de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella.

Mendoza sostuvo que los dirigentes que promueven llamados a la denominada “desobediencia civil” deberán asumir la responsabilidad política si durante la jornada se presentan bloqueos, disturbios o alteraciones del orden público en la capital del Valle del Cauca.

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El dirigente expresó su preocupación por el impacto que podrían tener las convocatorias sobre la movilidad, el comercio y la seguridad de los ciudadanos. También manifestó que Cali no puede volver a convertirse en un “laboratorio político” para impulsar confrontaciones nacionales.

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Sus declaraciones se producen en medio de la creciente tensión generada por el rechazo de algunos sectores del Pacto Histórico a que la ceremonia de posesión presidencial se realice en Cali.

De acuerdo con la información conocida, diferentes organizaciones y dirigentes políticos preparan movilizaciones para manifestar su inconformidad con el nuevo Gobierno. Hasta el momento, no se ha confirmado que estas convocatorias vayan a derivar en hechos violentos.

Mendoza pidió que las expresiones políticas se desarrollen de manera pacífica y que no se afecten los derechos de los habitantes de la ciudad. Además, insistió en que quienes convocan las protestas deben enviar mensajes claros para evitar confrontaciones.

Las autoridades mantienen la atención sobre las manifestaciones anunciadas y preparan medidas de seguridad para garantizar el desarrollo de la posesión, la movilidad y la protección de los ciudadanos.

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Por ahora, la controversia continúa creciendo entre sectores cercanos al Gobierno saliente, mientras Cali se prepara para una jornada marcada por la ceremonia presidencial y las movilizaciones de oposición.