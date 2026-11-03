Daniel Quintero, en la mira de la Procuraduría: le formularon cargos por apoyar a Iván Cepeda

Política

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín y exsuperintendente nacional de Salud, por su presunta participación indebida en política durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2026. La decisión, conocida este martes 3 de noviembre, abre una nueva etapa en el proceso disciplinario que enfrenta el exfuncionario.

La investigación se relaciona con una entrevista concedida el pasado 21 de junio, cuando Quintero todavía ocupaba la dirección de la Superintendencia Nacional de Salud. Durante sus declaraciones, difundidas posteriormente a través de la plataforma TikTok, habría expresado públicamente su respaldo al entonces candidato presidencial Iván Cepeda y cuestionado la aspiración de Abelardo de la Espriella, en medio de la controversia por los resultados electorales.

Según el Ministerio Público, estas manifestaciones podrían constituir una intervención indebida en asuntos electorales por parte de un servidor público. El organismo considera que la conducta investigada pudo comprometer los principios de imparcialidad, moralidad y transparencia que deben observar quienes desempeñan funciones dentro de las instituciones del Estado.

Publicidad

Uno de los aspectos más relevantes de la decisión es que la Procuraduría calificó provisionalmente la presunta conducta como una falta gravísima cometida a título de dolo. Esta valoración significa que el organismo disciplinario examinará si el exfuncionario actuó de manera consciente al realizar las declaraciones que originaron la investigación. Sin embargo, dicha calificación todavía deberá ser debatida dentro del procedimiento correspondiente.

El expediente tiene antecedentes desde el 22 de junio de 2026, cuando la Procuraduría abrió formalmente la investigación, un día después de la jornada electoral. En ese momento, Quintero defendió sus declaraciones y sostuvo que había expresado una opinión después del cierre de las urnas, argumentando que se encontraba amparado por su derecho constitucional a manifestarse. El exalcalde también enfrentó actuaciones disciplinarias relacionadas con su participación en política durante la campaña presidencial de 2022.

Con la formulación del pliego de cargos, Daniel Quintero tendrá la oportunidad de presentar sus descargos, aportar pruebas y controvertir los señalamientos formulados por el organismo de control. La decisión no representa una sanción definitiva ni establece responsabilidad disciplinaria. Será la Procuraduría la encargada de determinar, una vez agotadas las etapas del proceso, si existen fundamentos para imponer alguna medida contra el exfuncionario.