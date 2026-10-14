Gustavo Bolívar dejaría el Pacto Histórico si se prueba narcotráfico en el Gobierno Petro

Política

Las recientes denuncias sobre presuntos hechos de corrupción, narcotráfico y movimientos irregulares de dinero durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro continúan generando reacciones dentro de la política colombiana. Esta vez fue Gustavo Bolívar, una de las figuras reconocidas del Pacto Histórico, quien aseguró que estaría dispuesto a abandonar la colectividad si se demuestra que durante la anterior administración se desarrollaron actividades vinculadas con el tráfico de estupefacientes.

El pronunciamiento se conoció durante una entrevista concedida el martes 13 de octubre al programa 6AM W, de Caracol Radio, en la que el exsenador fue consultado por los señalamientos realizados por Eva Ferrer, antigua colaboradora de la exprimera dama Verónica Alcocer, y Angie Rodríguez, quien estuvo al frente del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). Ambas han hecho declaraciones sobre presuntas irregularidades dentro del anterior Gobierno, aunque sus acusaciones todavía requieren ser comprobadas por las autoridades.

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Bolívar reconoció que la controversia representa un problema para la imagen del Pacto Histórico y que las denuncias no pueden pasar inadvertidas, especialmente por la gravedad de los hechos mencionados y por tratarse de personas que estuvieron vinculadas a la administración de Petro. Sin embargo, sostuvo que las acusaciones deben estar respaldadas por pruebas y que no se puede establecer una responsabilidad penal únicamente a partir de testimonios públicos.

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Bolívar condiciona su permanencia en el Pacto Histórico

Durante la conversación, el exsenador dejó claro que su respaldo al movimiento político no sería incondicional si llegaran a comprobarse actividades de narcotráfico dentro del anterior Gobierno. En ese escenario, aseguró que sería uno de los primeros en apartarse del proyecto político, una posición con la que buscó marcar distancia frente a cualquier conducta ilegal que pudiera quedar demostrada.

El dirigente también admitió que la sucesión de denuncias y controversias afecta la credibilidad de la colectividad. Aunque defendió algunos resultados de la administración Petro, reconoció que los cuestionamientos generan consecuencias políticas y obligan a los dirigentes del movimiento a responder ante la opinión pública.

“Sí nos afecta, no podemos decir que tanto rumor no afecte una colectividad como la nuestra”, manifestó Bolívar durante la entrevista, en la que insistió en la necesidad de conocer las pruebas que permitan determinar si las acusaciones tienen fundamento.

Sus declaraciones se producen en un momento de tensión para el Pacto Histórico, que actualmente ejerce la oposición al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y enfrenta nuevos cuestionamientos relacionados con personas que hicieron parte de la anterior administración nacional.

Gustavo Bolívar defendió la lucha antidrogas de Petro

A pesar de reconocer la gravedad de las denuncias, Gustavo Bolívar defendió la gestión del expresidente Petro frente al narcotráfico. Durante la entrevista destacó lo que considera resultados importantes en materia de incautaciones de cocaína y extradiciones, cifras que utilizó para cuestionar la posibilidad de que el anterior Gobierno hubiera promovido actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

El exsenador también manifestó sus dudas frente a algunos apartes de las declaraciones de Eva Ferrer, particularmente aquellos relacionados con el supuesto transporte de sustancias ilícitas en aeronaves oficiales. A su juicio, estos señalamientos necesitan elementos de prueba que permitan establecer si las situaciones descritas ocurrieron realmente.

Bolívar cuestionó, además, la coherencia de las denunciantes y sostuvo que algunas de sus afirmaciones deben examinarse con detenimiento. Según expresó, no basta con hacer acusaciones públicas de semejante gravedad sin presentar documentos, registros u otros elementos que puedan ser valorados por las autoridades.

Procuraduría y Fuerza Aeroespacial revisan los señalamientos

Las denuncias ya provocaron actuaciones de organismos de control y autoridades nacionales. La Procuraduría General de la Nación citó a declarar bajo juramento a Eva Ferrer, Angie Rodríguez y otras personas mencionadas en las publicaciones, con el propósito de recopilar información sobre las presuntas irregularidades relacionadas con servidores públicos del anterior Gobierno.

De igual manera, la Fuerza Aeroespacial Colombiana inició una inspección interna para verificar la información relacionada con el supuesto uso de aeronaves oficiales. Las actuaciones buscan revisar los procedimientos correspondientes y determinar si existen elementos que justifiquen nuevas investigaciones o permitan establecer responsabilidades.

Por su parte, Gustavo Petro rechazó los señalamientos formulados contra su entorno y cuestionó públicamente las versiones divulgadas. La controversia continúa abierta y cualquier conclusión sobre la existencia de delitos deberá depender de las pruebas recopiladas y de las decisiones adoptadas por las autoridades competentes.

Mientras avanzan las verificaciones, las declaraciones de Gustavo Bolívar reflejan las consecuencias políticas que comienzan a generar estas denuncias dentro del Pacto Histórico. El exsenador mantiene su respaldo al proyecto político, pero dejó planteada una condición para su permanencia: que no se demuestre la existencia de actividades de narcotráfico dentro del Gobierno al que apoyó.