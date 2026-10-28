“A ver si hace algo productivo”: Dangond arremete contra Cepeda.

Política

Un fuerte enfrentamiento político se registró este martes 27 de octubre en el Congreso de la República, donde el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, lanzó una contundente respuesta al senador Iván Cepeda durante un debate de control político relacionado con la política agraria del Gobierno nacional.

La controversia surgió luego de que el congresista del Pacto Histórico cuestionara las decisiones del Ministerio de Agricultura, especialmente en asuntos relacionados con los subsidios, la adquisición de tierras y los recursos destinados a los campesinos colombianos.

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En medio de su intervención, Dangond se dirigió directamente al senador y lanzó una frase que generó reacciones entre los asistentes: “Mire, doctor Cepeda, si yo pudiera dar un subsidio, al primero que se lo daría es a usted para ver si hace algo productivo en su vida”.

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Las palabras del funcionario provocaron aplausos de algunos congresistas, mientras que integrantes de la oposición expresaron su inconformidad y reclamaron respeto durante la discusión. El ministro, por su parte, defendió su intervención y aseguró que también había recibido comentarios ofensivos.

Durante el debate, Cepeda cuestionó lo que considera una contrarreforma agraria impulsada por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y anunció posibles acciones legales por presuntas irregularidades en las decisiones del Ejecutivo, señalamientos rechazados por el ministro.

El episodio volvió a poner sobre la mesa las diferencias entre el Gobierno nacional y sectores de la oposición frente al manejo de la política agraria, especialmente en lo relacionado con la distribución de tierras, los subsidios y el apoyo a los productores del campo colombiano.