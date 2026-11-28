Medellín

Una mujer de 54 años perdió la vida luego de someterse a una liposucción en un spa clandestino de Medellín, Antioquia. Por este caso, la Fiscalía General de la Nación judicializó a una pareja señalada de ofrecer y practicar cirugías estéticas sin ser médicos, en lugares que no cumplían con las condiciones sanitarias exigidas.

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Según el ente investigador, los procesados mantenían en funcionamiento desde 2024 establecimientos donde realizaban procedimientos estéticos de manera empírica. Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. Ninguno de los dos aceptó los cargos.

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Así habría sido la cirugía que terminó en tragedia

De acuerdo con la investigación, la víctima llegó al lugar después de ver publicaciones en redes sociales. Allí le habrían asegurado que era apta para la cirugía, pese a sus antecedentes de salud y a su condición de obesidad.

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El procedimiento se practicó el 31 de julio de 2024 y se extendió por cerca de cinco horas con anestesia local. Incluyó liposucción de abdomen, flancos y espalda, además de transferencia de grasa a ambos senos. Según la Fiscalía, la intervención se hizo sin médico ni anestesiólogo, fuera de un quirófano habilitado y sin valorar el riesgo de trombosis ni aplicar medidas para prevenirla.

Esa misma tarde, la paciente presentó sangrado en las heridas, dificultad para respirar, taquicardia, piel fría y temblores, y no podía caminar. Aunque pidió que la llevaran a un hospital, los procesados le habrían dicho a ella y a su familia que esas reacciones eran normales y la enviaron a su casa, atribuyéndolas a una alergia, a un medicamento o a un cuadro de ansiedad.

En la madrugada siguiente su estado empeoró y tuvo que ser trasladada de urgencia a un centro médico, donde permaneció hospitalizada hasta el 10 de agosto de 2024, cuando falleció. Los análisis forenses establecieron que la causa de la muerte fue un tromboembolismo pulmonar masivo derivado del procedimiento.

¿Cómo operaba el spa clandestino?

Según la Fiscalía, la pareja captaba a las pacientes a través de redes sociales, las valoraba sin ser profesionales de la salud, acordaba los procedimientos, recibía los pagos, hacía firmar los consentimientos y practicaba las intervenciones. Ambos tomaban las decisiones de manera conjunta y se repartían las ganancias.

El ente acusador sostiene que los dos sabían que la edad de la paciente, su obesidad y la larga duración de la cirugía elevaban de forma considerable el riesgo de complicaciones graves.

Capturados cuando iban a operar a otra mujer

Las capturas fueron realizadas por el CTI tras tres allanamientos y más de 20 actividades investigativas, entre ellas entrevistas, declaraciones e interceptaciones telefónicas. Uno de los procesados fue sorprendido cuando, presuntamente, se disponía a intervenir a otra paciente, y el otro fue ubicado en una oficina donde, según la investigación, se recibía a las personas interesadas en los procedimientos.

Durante los operativos se incautaron 8 equipos médicos, 421 agujas hipodérmicas, 111 jeringas desechables, 40 ampollas y otros medicamentos.

Los delitos que les imputó la Fiscalía

A los dos procesados se les imputaron los delitos de homicidio agravado con dolo eventual y concierto para delinquir agravado. A uno de ellos, además, se le atribuyó el delito de constreñimiento ilegal en calidad de determinador, pues según la Fiscalía habría utilizado a un tercero para intimidar a familiares de la víctima y evitar que denunciaran lo ocurrido.

Antes de una cirugía estética, verifique

Antes de someterse a cualquier procedimiento estético es clave comprobar que quien lo practique sea un cirujano plástico inscrito en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (ReTHUS) y que el lugar esté habilitado en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS). Las ofertas en redes sociales con precios muy bajos, las cirugías en casas, spas u oficinas y la ausencia de un anestesiólogo son señales de alerta.