Boyacá

Una tragedia enluta al municipio de Santana, en Boyacá. Dos hermanos, de 9 y 4 años, fueron arrastrados por la corriente del río Guate en la mañana de este sábado 28 de noviembre.

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El alcalde de Santana, Juan Carlos Sánchez Rincón, confirmó que el niño de 9 años fue hallado sin vida, mientras que su hermana de 4 años permanece desaparecida. Los organismos de socorro siguen buscándola.

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¿Cómo ocurrió la tragedia en el río Guate?

De acuerdo con la información preliminar entregada por el mandatario, el hecho se presentó hacia las 8:00 de la mañana. La madre de los menores se encontraba con ellos en la orilla del río cuando perdió el equilibrio; los niños cayeron al agua y fueron arrastrados por la corriente. De inmediato se activaron los protocolos de emergencia.

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Según el alcalde, la familia es de apellido Rodríguez. Las autoridades no han revelado los nombres de los menores.

Continúa la búsqueda de la niña de 4 años

En la zona trabajan unidades del Cuerpo de Bomberos de Barbosa y de la Policía, con el apoyo de habitantes de la región.

La Alcaldía de Santana, junto con la gestora social Stella Ramírez, la Personería y el Concejo municipal, hizo un llamado a las personas con experiencia en rescate acuático para que apoyen las labores, siempre bajo la coordinación de los organismos de emergencia.

A la comunidad se le pidió solidaridad, prudencia y acompañamiento en este difícil momento. La administración municipal recordó que cada minuto cuenta y que toda ayuda responsable es importante.

Se espera un comunicado oficial con más detalles sobre la emergencia.

Noticia en desarrollo.