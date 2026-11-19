Barrancabermeja

Un fuerte enfrentamiento político se desató entre el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, y el alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, luego de que el jefe de Estado presentara ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia por presuntas irregularidades en contratos financiados con más de $119.000 millones de recursos de regalías.

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La controversia comenzó el miércoles 18 de noviembre, cuando De la Espriella cuestionó varios procesos contractuales adelantados a través de Foncolombia, un fondo mixto encargado de ejecutar proyectos de infraestructura. Según la denuncia, siete procesos no habrían sido publicados en el Secop II y seis contaron con un único oferente.

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El presidente también señaló que cuatro de los cinco contratos de obra habrían sido adjudicados a empresas vinculadas con Jorge Humberto Argüello Beltrán, conocido como alias 'el Bachiller'. Los recursos estaban destinados a proyectos relacionados con vías, instituciones educativas y granjas solares.

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La contundente respuesta del alcalde

Ante los señalamientos, Jonathan Vásquez defendió las inversiones realizadas en Barrancabermeja y aseguró que puede demostrar dónde fueron destinados los recursos públicos. El mandatario sostuvo que lo importante es que las obras se ejecuten y cumplan con las necesidades de la comunidad.

Sin embargo, la polémica aumentó cuando el alcalde publicó un mensaje en el que cuestionó al presidente y lanzó una frase que generó controversia: "Un lápiz es mucho más poderoso que la pistola que carga".

El mandatario local también cuestionó al Gobierno nacional por el manejo de los recursos del Fondo Milagro, destinado a atender las consecuencias del terremoto de agosto de 2026. Posteriormente, Vásquez modificó su publicación y finalmente decidió eliminarla de sus redes sociales.

¿Qué pasará con los millonarios contratos?

El alcalde aseguró que las inversiones pueden verificarse en obras de infraestructura, mejoramiento de colegios, vías y proyectos de energía solar. También defendió la participación de Foncolombia como entidad ejecutora y manifestó su disposición a que los organismos de control revisen los contratos.

Entretanto, la Fiscalía deberá establecer si existieron irregularidades en los procedimientos contractuales, la selección de los contratistas y la administración de los recursos provenientes de regalías.

Por ahora, las denuncias continúan bajo el análisis de las autoridades competentes y no representan una declaración de culpabilidad contra los funcionarios o contratistas mencionados. El enfrentamiento político mantiene la atención sobre el manejo de los recursos públicos en Barrancabermeja.