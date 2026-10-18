Murió en la mañana y solo en la noche realizaron el levantamiento de su cuerpo en Floridablanca

Floridablanca

Un hombre de nacionalidad venezolana, identificado como Cleider Jhoel Gelves García, de 31 años, fue encontrado sin vida en un sector del municipio de Floridablanca, Santander. Aunque inicialmente se presume que su fallecimiento habría ocurrido por causas naturales, las autoridades adelantan los procedimientos correspondientes para establecer con certeza lo sucedido.

El hecho se registró en la vía que comunica al barrio Escoflor con el sector de La Cumbre, donde, según información preliminar, el hombre, quien al parecer se encontraba en condición de calle, habría fallecido desde las horas de la mañana de este domingo 18 de octubre. Sin embargo, su cuerpo permaneció durante varias horas en el lugar, debido a que no se había expedido la certificación médica de su fallecimiento.

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De acuerdo con la información conocida, pese a que se esperaba la presencia de personal de la Secretaría de Salud para realizar la valoración correspondiente, esta atención no se habría efectuado. Ante la ausencia de un certificado médico de defunción, fue necesaria la intervención de las autoridades judiciales para adelantar el procedimiento de inspección técnica al cadáver.

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Fue así como, durante la noche de este domingo, unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación llegaron hasta el lugar y realizaron el levantamiento del cuerpo, que posteriormente sería trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para establecer las causas exactas de la muerte, aunque se especula que seria por que padecia tuberculosis.