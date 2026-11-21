Santander

La defensa de José Luis Gómez Mancilla, alcalde de Villanueva, Santander, apeló la medida de aseguramiento que lo mantiene detenido en un centro carcelario desde finales de octubre. El concejal Fredy Albeiro Pineda Vesga, vinculado al mismo proceso, también recurrió la decisión a través de su defensa.

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La audiencia de apelación está prevista para el martes 24 de noviembre de 2026, de acuerdo con la fecha informada por las defensas de ambos funcionarios. Hasta el 21 de noviembre, la hora de la diligencia seguía sin confirmación pública.

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La medida fue impuesta por el Juzgado Promiscuo Municipal de Coromoro en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en el trámite de un empréstito de $2.726 millones. El crédito buscaba financiar la pavimentación de vías urbanas en los barrios Nelson Gómez y Cristo Rey, en Villanueva.

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Según la Fiscalía, durante el trámite del proyecto se habrían hecho ofrecimientos de dinero a dos concejales para conseguir su respaldo en la votación. El ente acusador imputó a Gómez Mancilla y a Pineda Vesga los delitos de cohecho propio y asociación para la comisión de un delito contra la administración pública. Ambos rechazaron los cargos.

La apelación busca que se revise la detención preventiva de los dos funcionarios. Al resolver el recurso, el juez podrá confirmar la medida en centro carcelario, modificarla o revocarla. La decisión sobre la medida de aseguramiento se toma mientras avanza el proceso penal.