Accidentes

Un motociclista murió en la mañana de este miércoles en un accidente de tránsito en el sector conocido como La Cemento, en sentido norte–sur. De manera preliminar, la víctima fue identificada como Julián.

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Testigos contaron a Lo Que Pasa en Colombia que el hombre resbaló al pasar por una mancha de ACPM que había en la calzada, perdió el control de la motocicleta y cayó bajo una tractomula que pasaba en ese momento.

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La mujer que viajaba con él como acompañante quedó herida y fue trasladada en ambulancia a un centro asistencial. Por ahora no se conoce su estado de salud.

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Derrame de combustible desde Colorados

Según la comunidad, la mancha de ACPM se extendería desde el sector de Colorados. Testigos también hablaron de otras personas heridas por culpa del mismo derrame, aunque las autoridades aún no han confirmado esa información.

Al lugar llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos para cubrir el combustible derramado. Agentes de la Policía atienden la emergencia, y un familiar de la víctima ya se encuentra en el sitio.

Mientras se limpia la vía, se presenta congestión vehicular en el sector. Se recomienda a los conductores, en especial a los motociclistas, reducir la velocidad y transitar con precaución por la zona.

Esta es una noticia en desarrollo. Ampliaremos la información con el reporte oficial de las autoridades.