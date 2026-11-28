Con caravana, Girón encenderá sus alumbrados navideños este domingo 29 de noviembre
Desde las 5:00 de la tarde, las autoridades recorrerán el Centro Histórico y decenas de barrios con música y comparsas para encender, punto por punto, la decoración navideña instalada en más de 20 lugares del municipio.
La Navidad llega oficialmente a la Villa de los Caballeros este domingo 29 de noviembre. A partir de las 5:00 de la tarde, las autoridades municipales de Girón saldrán en caravana para encender, uno a uno, los alumbrados y adornos navideños instalados en el Centro Histórico y en distintos sectores del casco urbano.
El recorrido irá acompañado de música y comparsas, y pasará por decenas de barrios con la idea de llevar el ambiente decembrino a la puerta de las familias gironesas. Para la jornada de encendido también se preparó un show.
Más de 20 puntos iluminados en Girón
Este año la decoración no se queda solo en las calles del Monumento Nacional. La administración montó un circuito con más de 20 lugares y espacios públicos emblemáticos, que van desde San Jorge y Villamil hasta Río de Oro, El Carrizal y Acapulco, para que residentes y visitantes del área metropolitana puedan recorrerlos durante la temporada.
Estos son los lugares con alumbrado navideño
- Sector San Jorge
- Rotonda San Jorge
- Puentes San Jorge
- Ciudadela Villamil
- Malecón Villamil
- Rotonda Hoyo Caliente
- Puentes Villa Campestre
- Parque Gallineral
- Parque Palenque
- Rotonda Puentes Río de Oro
- Puentes Río de Oro
- Malecón Carrizal
- Árbol San Antonio del Carrizal
- Parque Principal
- Parque Peralta
- Parque Las Nieves
- Puerta de Girón
- Carrera 26 hasta el Centro Comercial Parque del Río
- Puente Flandes
- Árbol Acapulco
- Vía principal hasta la iglesia de Acapulco
Una invitación a salir en familia
La Alcaldía de Girón invitó a la comunidad a salir a las calles para recibir la caravana y participar del encendido, con un mensaje centrado en compartir la temporada en familia.
Quienes quieran ver el paso de la caravana deben tener en cuenta que el encendido se hará punto por punto, por lo que la hora de llegada a cada sector dependerá del avance del recorrido.