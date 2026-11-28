Girón

La Navidad llega oficialmente a la Villa de los Caballeros este domingo 29 de noviembre. A partir de las 5:00 de la tarde, las autoridades municipales de Girón saldrán en caravana para encender, uno a uno, los alumbrados y adornos navideños instalados en el Centro Histórico y en distintos sectores del casco urbano.

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El recorrido irá acompañado de música y comparsas, y pasará por decenas de barrios con la idea de llevar el ambiente decembrino a la puerta de las familias gironesas. Para la jornada de encendido también se preparó un show.

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Más de 20 puntos iluminados en Girón

Este año la decoración no se queda solo en las calles del Monumento Nacional. La administración montó un circuito con más de 20 lugares y espacios públicos emblemáticos, que van desde San Jorge y Villamil hasta Río de Oro, El Carrizal y Acapulco, para que residentes y visitantes del área metropolitana puedan recorrerlos durante la temporada.

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Estos son los lugares con alumbrado navideño

Sector San Jorge

Rotonda San Jorge

Puentes San Jorge

Ciudadela Villamil

Malecón Villamil

Rotonda Hoyo Caliente

Puentes Villa Campestre

Parque Gallineral

Parque Palenque

Rotonda Puentes Río de Oro

Puentes Río de Oro

Malecón Carrizal

Árbol San Antonio del Carrizal

Parque Principal

Parque Peralta

Parque Las Nieves

Puerta de Girón

Carrera 26 hasta el Centro Comercial Parque del Río

Puente Flandes

Árbol Acapulco

Vía principal hasta la iglesia de Acapulco

Una invitación a salir en familia

La Alcaldía de Girón invitó a la comunidad a salir a las calles para recibir la caravana y participar del encendido, con un mensaje centrado en compartir la temporada en familia.

Quienes quieran ver el paso de la caravana deben tener en cuenta que el encendido se hará punto por punto, por lo que la hora de llegada a cada sector dependerá del avance del recorrido.