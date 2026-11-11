Ingrid Gisela murió tres días después de sufrir un accidente de tránsito en Girón

Girón

Una familia santandereana está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Ingrid Gisela González González, de 46 años, quien perdió la vida este miércoles 11 de noviembre, luego de permanecer tres días bajo atención médica por las graves lesiones que sufrió en un accidente de tránsito ocurrido en jurisdicción del municipio de Girón, Santander.

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El siniestro se registró el pasado domingo 8 de noviembre, aproximadamente a la 1:20 de la tarde, sobre la vía que comunica el aeropuerto internacional Palonegro con el municipio de Girón, pocos metros antes de llegar al sector conocido como Puerta Grande.

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De acuerdo con la información preliminar, Ingrid Gisela presuntamente se movilizaba como acompañante en una motocicleta cuando, al parecer, se presentó una colisión con un tractocamión que transitaba por el corredor vial. Las primeras versiones indican que el accidente habría ocurrido cuando los ocupantes de la motocicleta intentaban incorporarse desde una vía secundaria a la vía principal.

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La mujer sufrió graves lesiones en la cabeza, mientras que el conductor de la motocicleta también resultó herido, aunque sus lesiones habrían sido de menor gravedad.

El accidente fue reportado inicialmente a Lo Que Pasa en Bucaramanga por uno de nuestros seguidores, quien compartió un video en el que se observaba a la mujer tendida sobre el pavimento, gravemente lesionada, mientras ciudadanos y conductores que transitaban por el sector intentaban brindarle ayuda.

Minutos después, personal de una ambulancia llegó al lugar para prestarle los primeros auxilios y trasladarla a un centro asistencial. Debido a la gravedad de su estado de salud, recibió atención médica en la clínica Foscal, en Floridablanca, donde permaneció bajo cuidado especializado.

Sin embargo, tres días después del accidente, este miércoles 11 de noviembre, se confirmó su fallecimiento, pese a los esfuerzos del personal médico por salvarle la vida.

Tras conocerse su deceso, las autoridades de transito del municipio de Girón adelantaron el procedimiento de inspección técnica del cuerpo, que posteriormente fue trasladado a Medicina Legal para los trámites correspondientes.

Las circunstancias exactas del siniestro son materia de investigación. Las autoridades de tránsito deberán establecer cómo ocurrió la colisión y determinar las posibles responsabilidades de los conductores involucrados.

La muerte de Ingrid Gisela González González deja un profundo dolor entre sus familiares y seres queridos, quienes hoy enfrentan su partida tras un accidente que terminó arrebatándole la vida.