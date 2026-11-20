Medellín

Juan Mario Forero Plata, un trabajador de 61 años oriundo de Betulia, Santander, murió en un accidente laboral mientras instalaba el alumbrado navideño del Mall Indiana, en el sector de Las Palmas, Antioquia. El hecho ocurrió en la mañana del jueves 19 de noviembre, cuando el hombre realizaba labores de montaje sobre el techo del establecimiento.

Publicidad

Según la información preliminar, Forero Plata habría perdido el equilibrio y caído desde una altura superior a los seis metros. En la caída impactó primero contra una cubierta de vidrio y luego contra una estructura metálica. Las circunstancias que llevaron a que el trabajador cayera desde el techo siguen por establecerse.

Publicidad

Bomberos de Envigado acudieron al centro comercial para atender la emergencia. Tras la intervención de los organismos de socorro, la escena quedó a cargo de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), que asumió las diligencias para documentar lo ocurrido en el área donde se adelantaba el montaje.

Publicidad





El trabajador contaba con casco y arnés, según el reporte preliminar. La indagación busca establecer si esos elementos se utilizaban adecuadamente y si el arnés estaba conectado a un punto de anclaje en el momento del accidente. Ese detalle hace parte de la revisión de las condiciones de seguridad en las que se realizaba la instalación.

Los trabajos de decoración navideña fueron suspendidos tras la emergencia. Mientras el montaje permanece detenido, las autoridades buscan reconstruir lo ocurrido desde el punto donde el trabajador realizaba la instalación hasta el lugar de la caída, así como verificar las medidas de protección dispuestas para esa labor.

La historia de Forero Plata también tiene un vínculo con la provincia de Soto, en Santander. Era oriundo de Betulia y ampliamente conocido en Zapatoca. Su muerte ocurrió en Antioquia, mientras cumplía con las labores de instalación para la temporada navideña.