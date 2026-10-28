Bucaramanga expulsó a seis extranjeros con 130 anotaciones policiales

Bucaramanga

Un nuevo operativo de control migratorio en Bucaramanga terminó con la expulsión de seis ciudadanos extranjeros que acumulaban, en conjunto, cerca de 130 anotaciones policiales por diferentes comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana, según el balance entregado por las autoridades locales.

El procedimiento fue adelantado de manera articulada entre la Alcaldía de Bucaramanga, la Policía Nacional y Migración Colombia. De acuerdo con el alcalde Cristian Portilla, entre las conductas atribuidas a estas personas se encuentran riñas, porte de armas cortopunzantes, daños a bienes públicos y privados e irrespeto a las autoridades durante los controles.

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Uno de los casos destacados por el mandatario corresponde a un ciudadano extranjero que, presuntamente, habría maltratado verbalmente a una funcionaria de Migración Colombia e intentado impedir su identificación. Sin embargo, las autoridades lograron establecer su identidad mediante un sistema de verificación biométrica entregado por la Administración Municipal.

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Según el reporte conocido, los seis extranjeros fueron trasladados hasta la frontera con Norte de Santander, donde quedaron a disposición de las autoridades venezolanas, luego de adelantarse los respectivos procedimientos migratorios.

El alcalde Cristian Portilla aseguró que Bucaramanga ya completa 153 expulsiones de ciudadanos extranjeros durante 2026, una cifra que, según el mandatario, ubica a la capital santandereana entre las ciudades con mayor número de procedimientos de este tipo en el país.

La Administración Municipal anunció que continuará desarrollando operativos de identificación y control migratorio en diferentes sectores de Bucaramanga, con el propósito de fortalecer la seguridad y prevenir situaciones que afecten la tranquilidad de los ciudadanos.

Cabe precisar que las anotaciones policiales no constituyen por sí mismas condenas judiciales y que las medidas de expulsión corresponden a procedimientos administrativos adelantados por la autoridad migratoria.