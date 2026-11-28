Bucaramanga

Un nuevo hecho de violencia se registró durante la noche del viernes 27 de noviembre en Bucaramanga. Esta vez, un ataque sicarial acabó con la vida de Erick Kleyn Paredes Romero, un joven de 28 años, de nacionalidad venezolana, quien recibió múltiples impactos de arma de fuego en el barrio Alarcón.

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El hecho de sangre ocurrió sobre las 10:40 de la noche, en la carrera 17A con calle 29, en inmediaciones de la avenida Quebradaseca, donde, tras escucharse las detonaciones, varios ciudadanos se aglomeraron en el lugar.

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En medio de la emergencia, Paredes Romero fue auxiliado y trasladado en una motocicleta particular hasta un centro asistencial. Sin embargo, pese a los esfuerzos por salvarle la vida, falleció como consecuencia de las heridas sufridas.

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Al lugar arribaron varias patrullas de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, cuyos uniformados se encargaron de recopilar las primeras versiones de lo sucedido e identificar a varias personas que habrían presenciado el ataque.

Algunos de los testigos fueron trasladados hasta las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía, donde se adelantaron las respectivas entrevistas con el propósito de reconstruir las circunstancias en las que se perpetró el homicidio.

Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y de la Seccional de Investigación Criminal de la Sijín hicieron presencia en el lugar para adelantar las labores investigativas, la recopilación de elementos materiales probatorios y las labores de vecindario.

De la víctima se conoció que era oriunda del estado de Aragua, Venezuela, y residía en un establecimiento de hospedaje de Bucaramanga. Por ahora, se desconocen los móviles del homicidio y la identidad de los responsables, aspectos que son materia de investigación por parte de las autoridades.