Bucaramanga

Si va a pasar en carro cerca del estadio Américo Montanini, tenga en cuenta los cierres de este fin de semana. Por el concierto de Marco Antonio Solís, que se hace este sábado 28 de noviembre, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga autorizó cierres viales en el sector. Están incluidos en el Plan de Manejo de Tráfico (PMT) del evento.

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Primera fase: montaje logístico

Desde las 10:00 p. m. del viernes 27 de noviembre están cerradas la carrera 30 entre calles 14 y 11, en sentido sur-norte, y la calle 14 entre carreras 33A y 30, en sentido oriente-occidente. Así se puede montar el escenario.

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Segunda fase: día del concierto

Desde las 6:00 a. m. de este sábado 28 de noviembre hay cierres totales en estos puntos:

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Carrera 29 con calle 11.

Calles 12, 13 y 13A con carrera 29.

Calle 14 con carrera 33A, sentido oriente-occidente.

Carreras 29, 30 y 31 con calle 16, sentido sur-norte.

Calle 16 con carrera 31A, sentido occidente-oriente.

Carreras 31A, 32, 32A y 32B con calle 17.

Según la Dirección de Tránsito, las restricciones van hasta las 4:00 a. m. del domingo 29 de noviembre.

¿Cómo pueden entrar los residentes?

Quienes viven dentro del perímetro cerrado podrán entrar con la regulación de auxiliares de tránsito por estos puntos:

Carrera 30 con calle 10, en ambos sentidos.

Calle 14 con carreras 28 y 32C, en ambos sentidos.

Avenida Eduardo Santos con carrera 28, sentido sur-norte.

Recomendaciones

La Dirección de Tránsito pide a los ciudadanos:

Planear sus desplazamientos con tiempo.

Seguir las indicaciones de los agentes y auxiliares de tránsito.

Respetar la señalización temporal.

Usar el transporte público, para que haya menos carros particulares alrededor del estadio.

A los conductores que no van al concierto se les recomienda buscar vías alternas.

Datos del concierto

El 'Poeta del Amor' llega a la capital santandereana con su gira Gratitud Tour 2026. Las puertas abren a las 7:00 p. m. y el show empieza a las 8:00 p. m. Bucaramanga es la segunda fecha del artista en Colombia: la primera fue el viernes 27 de noviembre en el Estadio Polideportivo Sur de Envigado.

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