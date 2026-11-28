Atlántico

Una nueva noche violenta se registró en el área metropolitana de Barranquilla. En el barrio El Manantial, del municipio de Soledad (Atlántico), fue asesinado a disparos Fernando José Carrillo Díaz, de 27 años. El ataque ocurrió hacia las 7:46 p. m. de este viernes 27 de noviembre.

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De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, Carrillo Díaz se movilizaba en una motocicleta cuando fue abordado por dos sujetos. El que iba como parrillero sacó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones, sin darle oportunidad de reaccionar.

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Un adolescente resultó herido

En medio de la balacera, un adolescente de 15 años que se encontraba en el sector resultó herido por lo que las autoridades describieron como un “proyectil aleatorio”, es decir, una bala perdida. Hasta el momento no se ha dado a conocer su estado de salud.

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Su hermano fue asesinado hace ocho días

El crimen de Fernando José enluta por segunda vez en menos de una semana a su familia. El pasado 19 de noviembre, su hermano Juan Miguel Carrillo Díaz también fue asesinado, en ese caso en el barrio Las Nubes, igualmente en jurisdicción de Soledad.

¿Qué hipótesis manejan las autoridades?

Según las primeras indagaciones, el ataque sicarial estaría asociado a un presunto ajuste de cuentas entre integrantes del grupo delincuencial organizado (GDO) Los Costeños, al parecer por la pérdida de dinero proveniente de actividades ilícitas. Esta estructura, que según las autoridades opera en la zona bajo el mando de alias Mauricio el Quesero, tiene injerencia criminal en el sector.

El caso quedó en manos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, que adelanta las labores para establecer con claridad el móvil del homicidio e identificar a los responsables.