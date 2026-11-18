Colombia

Néider Yesid Uñates López, conocido con el alias de ‘Primo Gay’, habría sido trasladado a la cárcel La Picota, en Bogotá, tras su captura en Antioquia. La información sobre el traslado se conoció este miércoles 18 de noviembre, luego de que un juez le impusiera una medida de aseguramiento en centro carcelario, a solicitud de la Fiscalía.

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La captura se produjo en la vereda Santa Ana, zona rural del municipio de Briceño. Según el Ejército Nacional, en el operativo participaron tropas del Gaula Militar Valle de Aburrá, de la Cuarta Brigada, junto con integrantes de la Sijín de la Policía y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

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El Ejército informó que durante la operación se registró un enfrentamiento con integrantes de las disidencias de la facción de ‘Calarcá’. El procedimiento dejó cinco personas capturadas, entre ellas Uñates López. Las autoridades también recuperaron a una menor de edad.

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De acuerdo con información de inteligencia militar, Uñates López sería el cabecilla de la subestructura 5 de esa facción y habría actuado como enlace con el Clan del Golfo en Antioquia. Las autoridades ofrecían hasta $640 millones por información que permitiera su captura.

En las audiencias preliminares, la Fiscalía le imputó varios delitos, entre ellos concierto para delinquir agravado. El juez ordenó su detención preventiva en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial, en el que Uñates López conserva la presunción de inocencia.

La fecha exacta del traslado y el ingreso al penal siguen pendientes de confirmación directa por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).