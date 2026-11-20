Colombia

Carlos Andrés Oyola Tovar, exfuncionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y conocido como ‘El Hacker’, fue trasladado desde el búnker de la Fiscalía General de la Nación a un centro carcelario en Valledupar, Cesar. El presidente Abelardo De La Espriella informó del procedimiento este viernes 20 de noviembre y difundió imágenes de Oyola bajo custodia.

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El traslado se conoció dos semanas después de su captura en Neiva, Huila. Oyola fue detenido el 6 de noviembre en un operativo conjunto del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, la Policía Nacional y el Gaula Militar. La captura se produjo en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en los registros de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD).

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La Fiscalía señala a Oyola de haber actuado como intermediario en una presunta red que habría alterado calificaciones y registros financieros en el campus virtual de la universidad. Según la investigación, las modificaciones se habrían realizado entre 2017 y 2023 y habrían permitido que al menos 19 estudiantes obtuvieran títulos profesionales sin cumplir los requisitos exigidos.

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El juez 37 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá ordenó que Oyola permaneciera recluido mientras avanza el proceso. Entre las razones de la medida, el juez consideró que existía un posible riesgo de fuga y que su permanencia en libertad podía afectar el desarrollo de la investigación.





Al anunciar el traslado, De La Espriella también mencionó señalamientos sobre una presunta participación de Oyola en la planeación de ataques contra el sistema electoral. La medida de aseguramiento que dio lugar a su reclusión se dictó en el proceso por las presuntas irregularidades en la UNAD.

El anuncio presidencial identificó a Valledupar como destino del traslado, aunque no precisó el nombre del establecimiento penitenciario. Oyola permanece bajo medida de aseguramiento y su responsabilidad penal en el caso de la universidad sigue por determinarse.