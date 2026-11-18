Barrancabermeja

El presidente Abelardo De La Espriella presentó este miércoles 18 de noviembre una denuncia ante la Fiscalía por presuntas irregularidades en la contratación de más de $119.000 millones de regalías de Barrancabermeja. El mandatario solicitó revisar el manejo de los recursos y establecer posibles responsabilidades en la administración del alcalde Jonathan Stiven Vásquez Gómez.

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Según la denuncia expuesta por el jefe de Estado, la Alcaldía trasladó recursos a Foncolombia, un fondo mixto que contrata bajo normas de derecho privado. De La Espriella aseguró que con esos dineros se adelantaron siete procesos contractuales que, de acuerdo con la documentación examinada por el Gobierno, no habrían sido publicados en Secop II.

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El presidente también cuestionó que seis de los siete procesos tuvieran un único oferente y afirmó que cuatro de los cinco contratos de obra quedaron en empresas vinculadas con Jorge Humberto Argüello Beltrán, conocido como ‘El Bachiller’. Los proyectos mencionados incluyen intervenciones en vías, instituciones educativas y energía solar. Estos señalamientos deberán ser evaluados por las autoridades.

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En una captura compartida con este medio aparece un mensaje atribuido a Jonathan Vásquez que hace referencia a los recursos cuestionados. “Presidente Abelardo le voy a demostrar dónde están los 119 mil millones de los proyectos”, se lee en el texto, que menciona colegios, granjas solares, vías y redes de acueducto y alcantarillado. La publicación original no pudo ser localizada durante esta revisión, por lo que su autoría sigue pendiente de verificación.

El mismo mensaje contiene un reto al presidente para que muestre dónde están los recursos del Fondo Milagro. La captura, por sí sola, no permite establecer si fue publicada desde una cuenta auténtica del alcalde ni si posteriormente fue retirada. Tampoco contiene documentos o balances que permitan contrastar las afirmaciones sobre la inversión de las regalías.

El caso tiene un antecedente disciplinario. La Personería abrió una investigación contra siete funcionarios y exfuncionarios y suspendió provisionalmente a seis por posibles irregularidades relacionadas con regalías. La Fiscalía deberá evaluar la denuncia presidencial y determinar si hubo delitos y responsabilidades individuales. Los $119.000 millones corresponden a los recursos cuya contratación se cuestiona.