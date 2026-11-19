Colombia

El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia) anunció este jueves 19 de noviembre que denunciará ante la Fiscalía la presunta falsedad de una tarjeta profesional atribuida a Luz Verónica Estrada Holguín, representante a la Cámara por Antioquia del Pacto Histórico. Rubén Darío Ochoa, director del organismo, confirmó que la entidad le negó la matrícula en 2025 y que nunca le expidió la tarjeta.

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La verificación comenzó en octubre de 2025, cuando el Copnia le pidió a la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, revisar un documento que acreditaba a Estrada como ingeniera de Minas y Metalurgia. El supuesto grado figuraba con fecha del 16 de noviembre de 2021. Tras revisar sus archivos físicos y digitales, la institución informó que no encontró registro del grado y que no había expedido la copia del registro de diploma presentada ante el organismo.

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A la respuesta de la universidad se sumó la declaración de Verónica Botero, exdecana de la Facultad de Minas. En un pronunciamiento divulgado por el periodista Sebastián Nohra, Botero aseguró que la firma que aparece a su nombre en el documento cuestionado no le pertenece. La Universidad Nacional también anunció que pondría el caso en conocimiento de las autoridades por una posible falsedad en documento público.

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Los cuestionamientos alcanzaron la contratación estatal. Según documentos del SECOP II consultados por Noticias Caracol, Estrada celebró en 2025 un contrato por $78 millones con la DIAN. Semana reportó que el diploma cuestionado figuraba entre los documentos aportados para ese trámite. La senadora Jennifer Pedraza pidió a Estrada que renuncie a su curul para responder por los señalamientos.

El Pacto Histórico anunció que pedirá a su Comité de Ética activar los mecanismos disciplinarios para revisar el caso. La colectividad manifestó que garantizará el debido proceso y la presunción de inocencia de la representante mientras se esclarecen los hechos.

Al momento de la publicación, los medios consultados no registraban un pronunciamiento público de Estrada sobre el diploma o la tarjeta profesional. Sigue por establecerse quién elaboró los documentos cuestionados y si existen responsabilidades penales.