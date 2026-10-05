Tabla de la Liga BetPlay: Bucaramanga, tercero e invicto

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El Atlético Bucaramanga sigue firme en la Liga BetPlay 2026-II. Con la victoria 3-1 sobre Junior en el estadio Américo Montanini, el equipo santandereano llegó a 23 puntos, se ubicó en el tercer lugar de la tabla y estiró su invicto a 11 partidos, con seis victorias y cinco empates.

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la fecha 13

América de Cali: 27 puntos. Deportivo Cali: 24 puntos. Atlético Bucaramanga: 23 puntos. Atlético Nacional: 22 puntos. Millonarios: 21 puntos. Independiente Medellín: 20 puntos. Independiente Santa Fe: 19 puntos. Deportes Tolima: 19 puntos.

Detrás aparecen Cúcuta Deportivo, con 15 puntos, y Llaneros, con 14. La fecha 13 todavía tiene partidos pendientes, entre ellos Atlético Nacional vs. Deportes Tolima, que se jugará el miércoles en el Atanasio Girardot, por lo que la tabla aún puede moverse.

América, que venció 2-1 a Llaneros como visitante, es el líder y está a un triunfo de asegurar su cupo entre los ocho.

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Así fue el triunfo del Bucaramanga sobre Junior

El Búcaro se fue arriba al minuto 7 con un autogol de Pablo Ortiz. Junior empató al 22 con un penal de Luis Fernando Muriel, en una jugada que además le costó la expulsión a José García por doble amarilla. Pese a jugar con uno menos, el local respondió con goles de Freddy Hinestroza (33') y Emerson Batalla (36').

La figura de la noche fue el arquero Diego Novoa, que al minuto 63 le atajó un segundo penal a Muriel y sostuvo la ventaja.

¿Cuándo vuelve a jugar el Atlético Bucaramanga?

Por la fecha FIFA, la liga hace una pausa. El próximo compromiso del Bucaramanga será ante Águilas Doradas, el 13 de octubre, de nuevo en el estadio Américo Montanini, donde buscará seguir sumando para asegurar su clasificación a los cuadrangulares.