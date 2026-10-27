Bucaramanga cayó 2-1 ante Santa Fe en El Campín: con diez hombres, golazo de Pons y otra vez el arbitraje en e

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Atlético Bucaramanga perdió 2-1 este lunes 26 de octubre frente a Independiente Santa Fe en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, en el partido aplazado de la fecha 14 de la Liga BetPlay II-2026. El gol del triunfo cardenal llegó en el minuto 90+3, cuando el 'Leopardo' ya acariciaba un empate que había construido con un jugador menos.

Así se jugó el partido

Santa Fe fue superior en el primer tiempo y abrió el marcador a los 31 minutos: tras un contragolpe, Jáder Obrian estrelló un remate en el palo y el uruguayo Franco Fagúndez aprovechó el rebote para el 1-0.

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En el arranque del complemento llegó la jugada que cambió el partido: el árbitro Carlos Ortega expulsó al defensor Carlos Romaña por una falta sobre Hugo Rodallega, al considerar que cortó una opción manifiesta de gol. Lejos de encerrarse, el equipo de Pablo Peirano adelantó líneas, tuvo más la pelota y encontró el empate a los 79 minutos con un golazo de Luciano Pons tras una gran acción colectiva. Fue el sexto tanto del delantero argentino en el campeonato.

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Cuando el punto parecía asegurado, Santa Fe cargó el área con hombres de ataque y Luis Ángel Palacios, a pase de Fagúndez, firmó el 2-1 definitivo en el tercer minuto de reposición.

¿Bucaramanga juega también contra el arbitraje?

La derrota volvió a dejar una pregunta incómoda en la hinchada auriverde. La roja a Romaña dividió opiniones entre los analistas: el exárbitro José Borda sostuvo que no se cumplían todos los requisitos de una oportunidad manifiesta de gol, pues ni la distancia a la portería ni el control del balón eran claros, y que no veía expulsión. La cuenta especializada Var Central, en cambio, la calificó de decisión drástica, aunque dentro del criterio del juez y sin error para el VAR.

Hubo una segunda acción que molestó todavía más en el banco visitante: Ortega pitó una falta sobre Pons, que existió, en lugar de dejar seguir a Emerson Batalla, que se iba solo por la banda derecha. Para Var Central fue un error impropio de un árbitro de su categoría, y Borda coincidió en que, al detener el juego para amonestar a Emanuel Olivera, terminó favoreciendo al infractor. En medio de los reclamos también fue expulsado el técnico Pablo Peirano, una decisión que Borda consideró correcta porque el entrenador demoró la reanudación del juego.

El dato pesa: con la de Romaña, Bucaramanga ya suma cinco expulsiones en el semestre, y todas llegaron ante clubes grandes: Deportivo Cali, Independiente Medellín, Junior, América y Santa Fe. ¿Mala suerte, falta de control propio o un criterio arbitral más severo con el 'Leopardo'? El debate está abierto, pero lo cierto es que cada roja le ha costado al equipo jugar en desventaja justo en los partidos más exigentes, y cortar esa racha también depende de la disciplina del plantel.

Cómo queda Bucaramanga en la tabla

El conjunto santandereano completó cuatro partidos sin ganar (dos empates y dos derrotas), después de haber encadenado 13 fechas invicto. Con 15 partidos jugados se quedó con 25 puntos en la sexta casilla, mientras que Santa Fe llegó a 28 unidades y quedó prácticamente clasificado a los cuadrangulares semifinales.

Próximo partido: Bucaramanga vs. Deportivo Pasto

El 'Leopardo' tendrá revancha rápida: este viernes 30 de octubre, a las 8:05 de la noche, recibe al Deportivo Pasto ante su público, en el partido pendiente de la fecha 5. Sumar de a tres es clave para no poner en riesgo su lugar entre los ocho clasificados.