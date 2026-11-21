Judicial

Rafael Uribe, comerciante de 47 años, fue asesinado la noche del viernes 20 de noviembre en Minca, corregimiento de Santa Marta. La víctima se encontraba en su establecimiento, ubicado cerca del parque, cuando fue atacada con arma de fuego.

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De acuerdo con las primeras versiones, Uribe estaba atendiendo su negocio cuando se produjo el ataque. El comerciante murió en el lugar. Su establecimiento, ATM Embassy Bank Minca, ofrecía servicios de retiro de efectivo y cambio de divisas.

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Además de su actividad comercial, Uribe había participado en asuntos comunitarios del corregimiento. Llevaba más de una década radicado en Minca y en 2023 ejerció como edil, un cargo desde el que representó a la comunidad.

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Tras el ataque, unidades de la Policía Metropolitana de Santa Marta llegaron al sector y acordonaron la zona. Funcionarios de Policía Judicial realizaron la inspección técnica y el cuerpo fue trasladado a la sede de Medicina Legal en Santa Marta.

El alcalde Carlos Pinedo rechazó el homicidio y expresó su solidaridad con la familia de Uribe. El mandatario indicó que solicitó a las fuerzas del orden desplegar acciones para identificar y capturar a los responsables.

Entre las versiones conocidas tras el crimen figura una denuncia por extorsión que Uribe habría presentado semanas antes. Hasta el 21 de noviembre, las autoridades no habían confirmado públicamente la radicación de esa denuncia ni su vínculo con el ataque. El móvil del homicidio sigue por esclarecerse.