Bucaramanga aguantó con diez y le sacó el empate al líder América en una tarde de arbitraje polémico

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El Atlético Bucaramanga y el América de Cali empataron 1-1 este domingo 18 de octubre en el estadio Américo Montanini, por la fecha 15 de la Liga BetPlay 2026-II. El Leopardo jugó más de una hora con un hombre menos y aun así resistió hasta el pitazo final ante el líder del campeonato, en una tarde en la que el protagonismo terminó repartido entre el corazón de los jugadores locales y un arbitraje que dejó más dudas que certezas.

Una expulsión que cambió el partido

El encuentro dio un giro temprano. Al minuto 23, el árbitro Bismarks Santiago amonestó al defensor Carlos Romaña por una fuerte entrada sobre Daniel Valencia, atacante del América. Tres minutos después, el VAR llamó al juez central al monitor y, tras revisar la acción, cambió la amarilla por la tarjeta roja directa. Valencia salió lesionado y tuvo que ser reemplazado.

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La decisión cayó como un balde de agua fría en el Montanini. Más allá de la dureza de la entrada, lo que más molestó fue la falta de un criterio claro: el mismo juez que en primera instancia vio una jugada de amarilla terminó sacando la roja después de la revisión, y esa sensación de inseguridad en el manejo del partido acompañó al Bucaramanga durante toda la tarde.

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Pons ilusionó, Quintero igualó

Pese a la inferioridad numérica, el equipo de Pablo Peirano, que volvía al banquillo tras cumplir una sanción de seis fechas, encontró el premio apenas iniciado el segundo tiempo. Félix Charrupí habilitó a Luciano Pons, quien definió para el 1-0. La jugada también pasó por el VAR por una posible posición adelantada, pero el gol fue validado y el Montanini explotó.

América, con la ventaja de un hombre más, se adueñó de la pelota y terminó el partido con cerca del 62 % de posesión. Cerca del minuto 71 llegó el empate: tras una jugada colectiva en la que participaron Yeison Guzmán y Luis Quiñones, Yani Quintero apareció para marcar el 1-1.

Un cierre de sufrimiento

Los últimos minutos fueron de puro aguante para el Bucaramanga. Los escarlatas se lanzaron al ataque en busca del triunfo: un cabezazo se estrelló en el vertical y el arquero Cristopher Fiermarín ganó un mano a mano que pudo haber sido la derrota. El Leopardo, replegado y con el orgullo intacto, sostuvo el empate hasta el pitazo final y se llevó un punto que supo a victoria, aunque con la sensación de que el arbitraje le complicó una tarde que pudo ser distinta.

Así quedó la tabla

Con el empate, América llegó a 28 puntos, se mantiene como líder del torneo y quedó prácticamente clasificado a los cuadrangulares semifinales. El Bucaramanga sumó 25 unidades y se ubica en el quinto lugar, todavía en zona de clasificación.

El próximo compromiso del Leopardo será como visitante frente a Boyacá Chicó, el viernes 23 de octubre a las 6:00 p. m., un partido clave para asegurar su cupo entre los ocho mejores.