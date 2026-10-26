Bucaramanga visita a Santa Fe en El Campín en duelo directo por la fecha 14 de la Liga BetPlay
Leopardos y cardenales llegan igualados con 25 puntos, en el quinto y sexto lugar. El equipo de Pablo Peirano tiene dudas en el arco por las molestias de Fiermarín y Novoa.
Bogotá, 26 de octubre de 2026. El Atlético Bucaramanga dio a conocer su lista de convocados para visitar este lunes a Independiente Santa Fe, en el partido válido por la fecha 14 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. El compromiso está programado para las 8:05 p. m. en el estadio El Campín de Bogotá.
Los 22 convocados del Bucaramanga
El técnico Pablo Peirano viajó a Bogotá con 22 jugadores. Esta es la lista oficial publicada por el club:
- 25. Cristopher Fiermarín
- 12. Diego Novoa
- 16. Luis Mateus
- 24. José Ortiz
- 5. Adrián Murillo
- 4. José García
- 8. Freddy Hinestroza
- 6. Nilson Castrillón
- 23. Carlos Romaña
- 19. Aldair Gutiérrez
- 3. Martín Rea
- 21. Félix Charrupí
- 28. Leonardo Flores
- 22. Fabry Castro
- 80. Omar Albornoz
- 20. Aldair Zárate
- 7. Kevin Londoño
- 17. Emerson Batalla
- 11. Jhon F. Salazar
- 10. Fabián Sambueza
- 9. Brandon Caicedo
- 27. Luciano Pons
Un duelo directo en la parte alta de la tabla
El encuentro enfrenta a dos equipos que llegan igualados en puntos. Según el diario Vanguardia, ambos suman 25 unidades: el conjunto 'leopardo' es quinto y el cardenal es sexto, separados únicamente por la diferencia de gol. El que se quede con los tres puntos dará un paso importante en la pelea por un cupo a los cuadrangulares semifinales.
El Bucaramanga, dirigido por Pablo Peirano, llega tras caer 1-0 frente a Boyacá Chicó, una derrota que cortó una racha de 13 partidos sin perder. Santa Fe, que orienta Pablo Repetto, viene de vencer 2-1 a Jaguares.
Las dudas siguen en el arco
La principal duda del cuerpo técnico 'auriverde' sigue en la portería. Cristopher Fiermarín y Diego Novoa, primer y segundo arquero del plantel, venían con molestias físicas, pero ambos aparecen en la lista de convocados, junto a Luis Mateus. Novoa, que no había sido citado ante Chicó, regresa a la nómina, y será Peirano quien defina a cuál de los tres le entrega el arco.
La posible nómina del Bucaramanga
De acuerdo con la información conocida, la defensa estaría integrada por Nilson Castrillón, Carlos Romaña, José García, José Ortiz y Freddy Hinestroza; en la mitad estarían Félix Charrupí y Fabry Castro, mientras que el ataque quedaría en manos de Fabián Sambueza, Emerson Batalla y Luciano Pons.
En el equipo bogotano, las principales figuras a vigilar son Hugo Rodallega, Franco Fagúndez y Daniel Torres.
Antecedentes recientes
En el primer semestre de este año, Santa Fe se impuso 2-1 al Bucaramanga en territorio santandereano. En 2025, los dos clubes se midieron cuatro veces por la liga, con dos victorias del 'leopardo' y dos empates.
Ficha del partido
- Partido: Independiente Santa Fe vs. Atlético Bucaramanga
- Competencia: Liga BetPlay Dimayor 2026-II, fecha 14
- Fecha: lunes 26 de octubre de 2026
- Hora: 8:05 p. m.
- Estadio: El Campín, Bogotá