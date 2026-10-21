Bucaramanga

Jóvenes de Bucaramanga piden apoyo para ir a olimpiada de matemáticas en Uzbekistán

Los hermanos Felipe y Sebastián Rodríguez Jiménez, medallistas de oro y plata en SASMO 2026, buscan recursos para representar a Colombia en la Olimpiada Internacional Junior de Matemáticas en diciembre.

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Felipe y Sebastián Rodríguez Jiménez, jóvenes de Bucaramanga, con sus medallas de oro y plata de SASMO 2026
Sebastián (oro) y Felipe (plata) Rodríguez Jiménez, medallistas de SASMO 2026, rumbo a Uzbekistán.

Dos jóvenes de Bucaramanga piden ayuda para cumplir un sueño: representar a Colombia en la Olimpiada Internacional Junior de Matemáticas, que se realizará en Uzbekistán en diciembre de 2026. Se trata de los hermanos Felipe y Sebastián Rodríguez Jiménez, estudiantes de los grados 10 y 11, quienes ganaron medallas de oro y plata en las olimpiadas de matemáticas SASMO 2026.

En un video, los dos estudiantes santandereanos contaron su historia y les pidieron al presidente de la República y a todos los colombianos que los apoyen para poder viajar.

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Medallas de oro y plata en SASMO 2026

Sebastián obtuvo la medalla de oro y Felipe la medalla de plata en las olimpiadas de matemáticas SASMO 2026. Gracias a ese resultado, recibieron un cupo para representar a Colombia en la Olimpiada Internacional Junior de Matemáticas en Uzbekistán.

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Según contaron, hacen parte de un grupo de 32 jóvenes colombianos que obtuvieron medallas de oro y plata y que hoy tienen la oportunidad de llevar en alto el nombre del país en esta competencia.

"Llevar con orgullo el nombre de Colombia"

"Para nosotros, como estudiantes de grado 10 y 11, esta competencia internacional representa un sueño y, al mismo tiempo, una oportunidad de llevar con orgullo el nombre de Colombia y demostrar el talento y la dedicación de todos los jóvenes en las matemáticas", dijo Felipe en el video.

Los hermanos explicaron que cada aporte es un granito de arena que les ayuda a llevar la bandera de Colombia a Uzbekistán. También pidieron a quienes vean su mensaje que lo compartan y etiqueten al presidente en los comentarios.

La familia Betlemitas, con ellos

Su comunidad educativa también se sumó a la causa con un gran bono solidario bajo el mensaje: "Sus esfuerzos hoy inspiran a toda la familia Betlemitas".

¿Cómo apoyar a Felipe y Sebastián?

Las personas, empresas o entidades que quieran ayudar a estos talentos santandereanos pueden comunicarse directamente con su mamá al número 304 388 7054.

También pueden apoyarlos compartiendo esta noticia y sus videos en redes sociales.

Datos clave

  • Quiénes: Felipe Rodríguez Jiménez (medalla de plata) y Sebastián Rodríguez Jiménez (medalla de oro).
  • De dónde: Bucaramanga, Santander.
  • Competencia: Olimpiada Internacional Junior de Matemáticas.
  • Dónde y cuándo: Uzbekistán, diciembre de 2026.
  • Qué necesitan: apoyo económico para cumplir su sueño de representar a Colombia.
  • Contacto: su mamá, al 304 388 7054.

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