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Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la fecha 12: el Bucaramanga, tercero e invicto

América de Cali lidera con 24 puntos, seguido por el Deportivo Cali. El Atlético Bucaramanga de Pablo Peirano suma diez partidos sin perder y es tercero con 20 unidades.

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Estadio Américo Montanini de Bucaramanga
Estadio Américo Montanini, casa del Atlético Bucaramanga. Imagen de referencia. Foto: Ángel Páez / Wikimedia Commons (CC BY 4.0).

Terminada la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026, el América de Cali se mantiene en lo más alto de la tabla con 24 puntos, mientras el Atlético Bucaramanga se consolida en el tercer lugar y sigue invicto en el semestre.

El Bucaramanga, diez partidos sin perder

El equipo dirigido por Pablo Peirano goleó 3-1 a Once Caldas y alcanzó 20 puntos en 10 partidos, con cinco victorias y cinco empates. Los leopardos tienen además una de las mejores diferencias de gol del torneo (+8).

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Otros resultados destacados

  • Deportivo Cali, de Rafael Dudamel, escaló al segundo lugar tras vencer a Santa Fe (1-0) y a Águilas Doradas (2-0).
  • Nacional y Millonarios igualaron 1-1 en el clásico disputado en el Atanasio Girardot.
  • Junior, de Sebastián Viera, sumó su segundo triunfo seguido al vencer 2-0 a Independiente Medellín.

Tabla de posiciones

Pos.EquipoPJDGPts.
1América de Cali11+1624
2Deportivo Cali11+921
3Atlético Bucaramanga10+820
4Millonarios12+720
5Atlético Nacional9+919
6Independiente Medellín10+419
7Deportes Tolima11+218
8Independiente Santa Fe10+516
9Llaneros11014
10Once Caldas11-112
11Internacional de Bogotá12-412
12Cúcuta Deportivo11-812
13Águilas Doradas10-311
14Boyacá Chicó10-811
15Alianza Valledupar11-1111
16Junior909
17Fortaleza11-59
18Deportivo Pereira9-58
19Deportivo Pasto11-98
20Jaguares de Córdoba10-77

Varios equipos tienen partidos pendientes, por lo que las posiciones pueden variar cuando se pongan al día.

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