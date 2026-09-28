Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la fecha 12: el Bucaramanga, tercero e invicto
América de Cali lidera con 24 puntos, seguido por el Deportivo Cali. El Atlético Bucaramanga de Pablo Peirano suma diez partidos sin perder y es tercero con 20 unidades.
Terminada la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026, el América de Cali se mantiene en lo más alto de la tabla con 24 puntos, mientras el Atlético Bucaramanga se consolida en el tercer lugar y sigue invicto en el semestre.
El Bucaramanga, diez partidos sin perder
El equipo dirigido por Pablo Peirano goleó 3-1 a Once Caldas y alcanzó 20 puntos en 10 partidos, con cinco victorias y cinco empates. Los leopardos tienen además una de las mejores diferencias de gol del torneo (+8).
Otros resultados destacados
- Deportivo Cali, de Rafael Dudamel, escaló al segundo lugar tras vencer a Santa Fe (1-0) y a Águilas Doradas (2-0).
- Nacional y Millonarios igualaron 1-1 en el clásico disputado en el Atanasio Girardot.
- Junior, de Sebastián Viera, sumó su segundo triunfo seguido al vencer 2-0 a Independiente Medellín.
Tabla de posiciones
|Pos.
|Equipo
|PJ
|DG
|Pts.
|1
|América de Cali
|11
|+16
|24
|2
|Deportivo Cali
|11
|+9
|21
|3
|Atlético Bucaramanga
|10
|+8
|20
|4
|Millonarios
|12
|+7
|20
|5
|Atlético Nacional
|9
|+9
|19
|6
|Independiente Medellín
|10
|+4
|19
|7
|Deportes Tolima
|11
|+2
|18
|8
|Independiente Santa Fe
|10
|+5
|16
|9
|Llaneros
|11
|0
|14
|10
|Once Caldas
|11
|-1
|12
|11
|Internacional de Bogotá
|12
|-4
|12
|12
|Cúcuta Deportivo
|11
|-8
|12
|13
|Águilas Doradas
|10
|-3
|11
|14
|Boyacá Chicó
|10
|-8
|11
|15
|Alianza Valledupar
|11
|-11
|11
|16
|Junior
|9
|0
|9
|17
|Fortaleza
|11
|-5
|9
|18
|Deportivo Pereira
|9
|-5
|8
|19
|Deportivo Pasto
|11
|-9
|8
|20
|Jaguares de Córdoba
|10
|-7
|7
Varios equipos tienen partidos pendientes, por lo que las posiciones pueden variar cuando se pongan al día.
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