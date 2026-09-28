Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la fecha 12: el Bucaramanga, tercero e invicto

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Terminada la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026, el América de Cali se mantiene en lo más alto de la tabla con 24 puntos, mientras el Atlético Bucaramanga se consolida en el tercer lugar y sigue invicto en el semestre.

El Bucaramanga, diez partidos sin perder

El equipo dirigido por Pablo Peirano goleó 3-1 a Once Caldas y alcanzó 20 puntos en 10 partidos, con cinco victorias y cinco empates. Los leopardos tienen además una de las mejores diferencias de gol del torneo (+8).

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Otros resultados destacados

Deportivo Cali , de Rafael Dudamel, escaló al segundo lugar tras vencer a Santa Fe (1-0) y a Águilas Doradas (2-0).

, de Rafael Dudamel, escaló al segundo lugar tras vencer a Santa Fe (1-0) y a Águilas Doradas (2-0). Nacional y Millonarios igualaron 1-1 en el clásico disputado en el Atanasio Girardot.

igualaron 1-1 en el clásico disputado en el Atanasio Girardot. Junior, de Sebastián Viera, sumó su segundo triunfo seguido al vencer 2-0 a Independiente Medellín.

Tabla de posiciones

Pos. Equipo PJ DG Pts. 1 América de Cali 11 +16 24 2 Deportivo Cali 11 +9 21 3 Atlético Bucaramanga 10 +8 20 4 Millonarios 12 +7 20 5 Atlético Nacional 9 +9 19 6 Independiente Medellín 10 +4 19 7 Deportes Tolima 11 +2 18 8 Independiente Santa Fe 10 +5 16 9 Llaneros 11 0 14 10 Once Caldas 11 -1 12 11 Internacional de Bogotá 12 -4 12 12 Cúcuta Deportivo 11 -8 12 13 Águilas Doradas 10 -3 11 14 Boyacá Chicó 10 -8 11 15 Alianza Valledupar 11 -11 11 16 Junior 9 0 9 17 Fortaleza 11 -5 9 18 Deportivo Pereira 9 -5 8 19 Deportivo Pasto 11 -9 8 20 Jaguares de Córdoba 10 -7 7

Varios equipos tienen partidos pendientes, por lo que las posiciones pueden variar cuando se pongan al día.