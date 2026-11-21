Tolima

Una tragedia vial acabó con la vida de Aylin Mariana Agudelo Moncada, una joven de 23 años que estudiaba en la Universidad del Tolima y trabajaba en la Notaría Quinta de Ibagué. La víctima murió durante la tarde del viernes 20 de noviembre, luego de verse involucrada en un accidente de tránsito en el que participaron dos motocicletas y una chiva turística.

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El siniestro ocurrió aproximadamente a las 5:30 de la tarde, en la calle 37 entre carreras Quinta y Sexta, frente a las instalaciones de Comfenalco. De acuerdo con las primeras versiones, Mariana se desplazaba en su motocicleta cuando se produjo una colisión con otra motociclista, situación que ocasionó que ambas mujeres terminaran sobre el pavimento.

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Según los testimonios conocidos, una de las conductoras habría salido de una estación de servicio y, al incorporarse a la vía, se produjo el choque. Segundos después, una chiva rumbera que transitaba por el sector arrolló a Mariana, provocándole graves lesiones que le ocasionaron la muerte en el lugar.

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La Secretaría de Movilidad de Ibagué confirmó que en el accidente estuvieron involucrados tres vehículos. La motocicleta de placas YVE57H era conducida por Mariana, mientras que la segunda, de matrícula AEN29E, era manejada por una mujer de 52 años.

El tercer vehículo era una chiva turística de placas BLB800, conocida como 'El Patrón', conducida por un hombre de 53 años que resultó ileso. La otra motociclista recibió atención médica tras el accidente.

Uno de los detalles revelados por las autoridades es que las pruebas de embriaguez practicadas a los conductores involucrados arrojaron resultados negativos. Asimismo, la Secretaría de Movilidad indicó que una de las hipótesis que se investigan está relacionada con el tránsito entre vehículos, aunque todavía no existe una conclusión definitiva sobre las causas del siniestro.

La joven cursaba décimo semestre de Licenciatura en Educación Infantil, bajo la modalidad a distancia de la Universidad del Tolima, mientras desempeñaba sus labores en la Notaría Quinta de Ibagué.

Según relató una familiar, Mariana regresaba de su jornada laboral y se encontraba aproximadamente a dos cuadras de llegar a su vivienda cuando ocurrió el accidente.

Un detalle particularmente doloroso es que Mariana era sobrina de Elcy Valencia, una mujer de 60 años que también perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido el pasado 6 de octubre en Ibagué.

En aquella oportunidad, la mujer fue atropellada por una motocicleta cuando regresaba a su vivienda en el sector de Multifamiliares El Tejar.