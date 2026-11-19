Bucaramanga

Las marchas en Bucaramanga hoy, jueves 19 de noviembre de 2026, hacen parte del paro nacional convocado contra la Ley de Rescate Económico del Gobierno. Las concentraciones empiezan desde las 5:30 a. m. en la Puerta del Sol y, en la mañana, dos columnas recorrerán la carrera 27 y la calle 36 hasta la plaza cívica Luis Carlos Galán.

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Puntos de concentración de las marchas en Bucaramanga

Según la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, los organizadores anunciaron dos puntos de encuentro principales. Por eso, conviene evitarlos si no va a participar en la movilización:

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Puerta del Sol (desde las 5:30 a. m.): habrá una concentración sobre la autopista, en sentido norte-sur, frente al mural del Camino de las Hormigas. Además, otra se ubicará en sentido sur-norte, en el desfogue que conecta con la carrera 27.

habrá una concentración sobre la autopista, en sentido norte-sur, frente al mural del Camino de las Hormigas. Además, otra se ubicará en sentido sur-norte, en el desfogue que conecta con la carrera 27. Glorieta del Caballo de Bolívar, frente a la UIS (hacia las 9:00 a. m.): allí se darán cita colectivos sociales, sindicales y estudiantiles.

Recorrido de las marchas por el paro nacional

Desde los dos puntos saldrán columnas que, a medida que llegue más gente, tomarán ambas calzadas de la carrera 27. Luego, las dos marchas se unirán en la calle 36 y seguirán hacia el centro de la ciudad. Finalmente, el recorrido terminará en la plaza cívica Luis Carlos Galán.

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Además, se esperan delegaciones de varios municipios de Santander y del área metropolitana. Por lo tanto, el paso de los manifestantes también puede afectar las carreras 15, 21 y 22 en el centro, así como los cruces de la carrera 27 con la avenida González Valencia, La Rosita y Quebradaseca.

Vías cerradas y rutas alternas en Bucaramanga

Mientras pasan las marchas, habrá cierres en la autopista a la altura de la Puerta del Sol, en la carrera 27 y en la calle 36. Por eso, el Tránsito recomienda estas rutas alternas:

Autopista en sentido sur-norte: tome el desvío por el barrio Antonia Santos hacia la carrera 33 y siga por el oriente de la ciudad.

tome el desvío por el barrio Antonia Santos hacia la carrera 33 y siga por el oriente de la ciudad. Diagonal 15 hacia la autopista: use la vía a Girón, siga por la calle 67 hasta el puente de Conucos y luego pase por El Cacique hacia la vía antigua o la autopista.

use la vía a Girón, siga por la calle 67 hasta el puente de Conucos y luego pase por El Cacique hacia la vía antigua o la autopista. Para evitar la carrera 27: use las carreras 9, 33, 39 y 40 en doble sentido; las carreras 18, 22, 24 y 28 en sentido norte-sur, o las carreras 21, 23 y 36 en sentido sur-norte.

use las carreras 9, 33, 39 y 40 en doble sentido; las carreras 18, 22, 24 y 28 en sentido norte-sur, o las carreras 21, 23 y 36 en sentido sur-norte. Para cruzar de oriente a occidente: use el puente de Conucos, la calle 67, la avenida Quebradaseca o las calles 33, 34, 41 y 45, según indiquen las autoridades.

Así mismo, agentes de tránsito y de la Policía estarán en los corredores afectados para orientar a los conductores. Puede consultar el comunicado completo en la página de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. También le recomendamos revisar los puntos afectados por los bloqueos en Bucaramanga.

¿Por qué hay paro nacional este 19 de noviembre?

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) convocó el paro en rechazo a la Ley de Rescate Económico, el proyecto de reforma tributaria y fiscal del Gobierno de Abelardo de la Espriella. A la convocatoria se sumaron sindicatos, maestros, estudiantes, organizaciones sociales y el Pacto Histórico.

Los convocantes cuestionan, sobre todo, los cambios en el IVA y su posible efecto en el costo de vida. Por su parte, el Gobierno sostiene que el proyecto busca estabilizar las finanzas públicas y reducir el déficit fiscal. Aunque el Ejecutivo anunció que retirará la propuesta de cobrar IVA a productos de la canasta familiar, los organizadores mantuvieron la jornada.

Además de Bucaramanga, hay movilizaciones previstas en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y otras ciudades del país.

Recomendaciones si va a salir hoy

Si tiene que moverse por Bucaramanga este jueves, salga con tiempo y evite la carrera 27 y el centro en la mañana. También tenga en cuenta que hoy sigue vigente el pico y placa en Bucaramanga para placas terminadas en 1 y 2.

En resumen, las marchas en Bucaramanga hoy pueden generar trancones durante buena parte del día. Por eso, lo mejor es planear la ruta, seguir las indicaciones de las autoridades y mantenerse informado por canales oficiales.