Bucaramanga remontó 2-1 a Pasto en el Américo Montanini y quedó a un paso de los cuadrangulares

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Atlético Bucaramanga sacó adelante un partido que se le había complicado y venció 2-1 al Deportivo Pasto en la noche de este viernes 30 de octubre, en el estadio Américo Montanini. El compromiso, que estaba pendiente de la quinta fecha de la Liga BetPlay 2026-II, terminó con una remontada que deja al equipo de Pablo Peirano muy cerca de los cuadrangulares.

Pasto golpeó primero

La visita, dirigida por Diego Merino Rivera, se adelantó a los 23 minutos. Harrinson Mancilla aprovechó una pérdida de balón del Bucaramanga en la mitad de la cancha para abrir el marcador y silenciar por un momento a la hinchada santandereana.

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El local reaccionó antes del descanso. A los 43 minutos, Félix Charrupí probó desde media distancia, el arquero Banguera no pudo controlar el remate y Emerson Batalla tomó el rebote casi desde el punto penal para poner el 1-1.

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Pons, el goleador, firmó la remontada

En el segundo tiempo, el Leopardo fue por más y lo encontró a los 66 minutos con Luciano Pons, que anotó el 2-1 definitivo. En el cierre, Pasto reclamó una mano dentro del área, pero el árbitro Steven Camargo, tras revisar la jugada en el VAR, no sancionó penal. En medio de los reclamos, el técnico Merino fue amonestado.

Así quedan en la tabla

Con este triunfo, Bucaramanga llegó a 28 puntos y subió al cuarto lugar de la tabla de posiciones, después de haber caído en su visita anterior ante Santa Fe en Bogotá. Además, el conjunto auriverde mantiene el invicto como local en el semestre: suma tres victorias y cinco empates en el Américo Montanini.

Deportivo Pasto, en cambio, sigue en apuros: se ubica en el puesto 20 con 12 puntos y no logra salir del fondo de la clasificación.

Lo que viene

El Leopardo no tendrá mucho descanso. El lunes festivo 2 de noviembre volverá a jugar en el Américo Montanini, esta vez frente a Atlético Nacional, en un duelo en el que podría sellar su clasificación a los cuadrangulares.