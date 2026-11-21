Bogotá

Habitantes de la localidad de Rafael Uribe Uribe, en el sur de Bogotá, alertaron a las autoridades el viernes 20 de noviembre tras encontrar restos óseos en la vía pública. La Policía Metropolitana de Bogotá atendió el llamado y confirmó el hallazgo.

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De acuerdo con los primeros reportes, los vecinos se percataron de la presencia de fragmentos óseos cerca de un punto donde había residuos. Tras recibir el aviso, uniformados se desplazaron al sector y acordonaron el lugar para adelantar las primeras verificaciones.

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La Policía indicó que la investigación busca determinar la procedencia de los restos y esclarecer las circunstancias del hallazgo. Una de las preguntas que sigue abierta es cómo llegaron los fragmentos a ese punto de la vía pública.

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Las versiones iniciales coinciden en que el hallazgo ocurrió en la localidad de Rafael Uribe Uribe. La ubicación exacta sigue por precisar, pues los reportes sitúan el punto en dos barrios distintos del sur de la capital.

Aunque las primeras versiones apuntaron a que los restos podrían ser humanos, la Policía solo confirmó que se trata de fragmentos óseos. Su origen sigue bajo verificación y por ahora no se ha informado si corresponden a alguna persona.

Al sábado 21 de noviembre, las autoridades aún no habían divulgado un dictamen sobre los restos. Ese resultado permitirá precisar su naturaleza y orientar las diligencias para esclarecer el caso.