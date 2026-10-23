Atlético Bucaramanga visita hoy a Boyacá Chicó en Tunja, a puerta cerrada

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Atlético Bucaramanga vuelve a la cancha este viernes 23 de octubre para enfrentar a Boyacá Chicó en el estadio La Independencia de Tunja, en partido válido por la fecha 16 de la Liga BetPlay 2026-II. El compromiso arrancará a las 6:00 de la tarde y tendrá una particularidad: se jugará sin público en las tribunas.

¿Por qué el partido es a puerta cerrada?

La decisión la tomó la Comisión Local de Fútbol de Tunja, que aprobó las medidas de seguridad y logística para los próximos encuentros en La Independencia. El antecedente que pesó fue el reciente duelo entre Chicó y Cúcuta Deportivo, en el que se registraron enfrentamientos entre aficionados de ambos equipos dentro y fuera del escenario. Con la medida, las autoridades buscan evitar que se repitan esos hechos.

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Así llega el Leopardo

El equipo que dirige Pablo Peirano viaja a territorio boyacense en el quinto lugar de la tabla, con 25 puntos en 13 partidos: seis victorias, siete empates, ninguna derrota y una diferencia de gol de +10. Su último compromiso fue el domingo 18 de octubre, cuando igualó 1-1 con el América de Cali en el estadio Américo Montanini.

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La delegación auriverde salió el jueves 22 de octubre hacia Bogotá y desde allí se desplazó a Tunja. El último entrenamiento se hizo el miércoles en el Américo Montanini, jornada en la que Peirano y los jugadores Leonardo Flores y José García atendieron a los medios.

La principal preocupación está en la nómina: el club informó que el jugador Cristopher Fiermarín presenta una sobrecarga muscular en los aductores de la cadera derecha, lo que ha limitado su trabajo en los últimos entrenamientos y lo deja en duda.

Chicó, con el descenso encima

El panorama del rival es muy distinto. Boyacá Chicó es 17 en el campeonato con 12 puntos y una diferencia de gol de -14, y viene de perder 2-0 en su visita al Deportivo Pereira.

En la tabla del descenso la situación es crítica: el conjunto ajedrezado tiene un promedio de 0,882 (98 puntos en 111 partidos). Incluso si gana los cinco juegos que le quedan, no alcanzaría el 1,00, por lo que su permanencia también depende de lo que hagan rivales directos como Cúcuta Deportivo y Jaguares. Una derrota ante Bucaramanga lo dejaría todavía más cerca de perder la categoría. Después de este partido, Chicó enfrentará a Junior, Deportivo Cali, Internacional de Bogotá y Llaneros.

El antecedente reciente

La última vez que se vieron las caras fue el 12 de abril, por la Liga BetPlay 2026-I, y el Leopardo se impuso con autoridad: goleó 5-0 en el Américo Montanini.

Ficha del partido

Partido: Boyacá Chicó vs. Atlético Bucaramanga

Boyacá Chicó vs. Atlético Bucaramanga Fecha: viernes 23 de octubre de 2026

viernes 23 de octubre de 2026 Hora: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Estadio: La Independencia, Tunja (a puerta cerrada)

La Independencia, Tunja (a puerta cerrada) Torneo: fecha 16 de la Liga BetPlay 2026-II

fecha 16 de la Liga BetPlay 2026-II Transmisión: Win+ y Win Play

Tras su visita a Tunja, Atlético Bucaramanga tendrá poco descanso: el lunes 26 de octubre visitará a Santa Fe en Bogotá.