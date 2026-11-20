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Bucaramanga, 20 de noviembre de 2026. Atlético Bucaramanga y América de Cali repartieron puntos este viernes en el estadio Américo Montanini al empatar 2-2 en el partido que abrió el Grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II. Los cuatro goles llegaron en el primer tiempo: Jhon Murillo adelantó a los escarlatas, Luciano Pons le dio la vuelta al marcador con un doblete y Tomás Ángel firmó el empate definitivo antes del descanso.

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Así fueron los goles del Bucaramanga vs. América

El visitante golpeó temprano. Al minuto 8, Luis Quiñones aprovechó los espacios en la defensa leoparda y habilitó a Jhon Murillo, que abrió el marcador para el equipo dirigido por David González. Poco antes, el propio Quiñones ya había avisado con un remate que se estrelló en el palo.

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La respuesta local no tardó. Al minuto 18, Luciano Pons recibió solo dentro del área y sacó una volea de pierna derecha para el 1-1. El delantero argentino volvió a aparecer al 33, tras una gran arrancada, con otro derechazo que puso el 2-1 y encendió la tribuna del Américo Montanini.

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Cuando parecía que el Bucaramanga se iría arriba al descanso, América encontró la igualdad. Al minuto 38, Quiñones asistió a Yeison Guzmán, que envió un centro preciso para que Tomás Ángel, sin marca, anotara el 2-2.

Goles del partido

8' – Jhon Murillo (América): 0-1

– Jhon Murillo (América): 0-1 18' – Luciano Pons (Bucaramanga): 1-1

– Luciano Pons (Bucaramanga): 1-1 33' – Luciano Pons (Bucaramanga): 2-1

– Luciano Pons (Bucaramanga): 2-1 38' – Tomás Ángel (América): 2-2

Bucaramanga dominó, pero el travesaño le negó el triunfo

El cuadro santandereano manejó la pelota durante buena parte del compromiso, con cerca del 63 % de posesión en el primer tiempo, y generó las opciones más claras. Emerson Batalla tuvo una ocasión al 29 que terminó desviada, y en la segunda mitad Fabián Sambueza remató de frente al arquero Jean Fernandes al 59.

La más clara llegó al minuto 80: Luciano Pons estuvo a centímetros del triplete con un remate que se estrelló en el travesaño. América resistió en el cierre y se llevó un punto de visita en el inicio de la fase final.

Lo que deja el empate en el Grupo B de los cuadrangulares

Con este resultado, ambos equipos suman su primer punto en un grupo que completan Deportivo Cali y Millonarios. América, segundo en la fase de todos contra todos, cuenta además con la ventaja deportiva del llamado punto invisible, que lo favorece en caso de igualdad en puntos al término de las seis fechas.

Para el Bucaramanga, el empate le permite conservar el invicto como local, una condición con la que llegó a los cuadrangulares. No es la primera vez que estos dos equipos igualan en el Américo Montanini en este semestre: en la fecha 15 de la fase regular empataron 1-1, también con gol de Luciano Pons para los leopardos.

América afrontó el partido sin Jan Lucumí ni Daniel Valencia, ambos lesionados. Su once inicial estuvo conformado por Jean Fernandes; Mateo Castillo, Marlon Torres, Dany Rosero y Omar Bertel; Rafael Carrascal y Yani Quintero; Luis Quiñones, Yeison Guzmán y Jhon Murillo; y Tomás Ángel.