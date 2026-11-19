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Atlético Bucaramanga abre su camino en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2026 ante América de Cali este viernes 20 de noviembre, a partir de las 6:35 p. m., en el estadio Américo Montanini. Es el partido que inaugura el Grupo B, que completan Deportivo Cali y Millonarios.

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Bucaramanga vs. América: hora, fecha y estadio

Partido: Atlético Bucaramanga vs. América de Cali

Atlético Bucaramanga vs. América de Cali Torneo: Liga BetPlay II-2026, cuadrangulares semifinales, fecha 1, Grupo B

Liga BetPlay II-2026, cuadrangulares semifinales, fecha 1, Grupo B Fecha: viernes 20 de noviembre de 2026

viernes 20 de noviembre de 2026 Hora: 6:35 p. m. (hora de Colombia)

6:35 p. m. (hora de Colombia) Estadio: Américo Montanini, Bucaramanga

Así llegan el Leopardo y los Diablos Rojos

El equipo dirigido por Pablo Peirano cerró el todos contra todos en el cuarto lugar con 35 puntos, producto de nueve victorias, ocho empates y apenas dos derrotas. Llega en uno de sus mejores momentos del año: goleó 4-0 a Jaguares en Montería en la fecha 18 y cerró la fase regular con un triunfo 1-0 sobre Fortaleza en el Américo Montanini, con gol de Brandon Caicedo en los últimos segundos del partido.

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Peirano aseguró que su equipo cree que puede llegar a la final y resaltó que ningún rival lo ha superado con claridad a lo largo del campeonato.

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Al frente estará un América de Cali dirigido por David González, que terminó segundo con 36 puntos y arranca como cabeza de serie del grupo. Eso le da la ventaja deportiva, el llamado “punto invisible”, que lo favorece si termina igualado en puntos en el primer lugar al cabo de las seis fechas.

Posible alineación de Atlético Bucaramanga

Christopher Fiermarín; Aldair Gutiérrez, Carlos Romaña, José Ortiz, Fredy Hinestroza; Félix Charrupí, Aldair Zárate, Leonardo Flores; Fabián Sambueza, Emerson Batalla y Luciano Pons.





El antecedente: empate 1-1 en la Ciudad Bonita

Ambos equipos ya se midieron este semestre en el mismo escenario. Fue el 18 de octubre, por la fecha 15, y el marcador terminó 1-1: Luciano Pons anotó para el Bucaramanga y Yani Quintero igualó para América. Ese día el defensor Carlos Romaña fue expulsado al minuto 26.

Qué se juega Bucaramanga en el Grupo B

Sin el punto invisible a su favor, el conjunto santandereano necesita sumar de local desde el primer partido ante un rival directo por el liderato del grupo. Solo el primero de cada cuadrangular jugará la gran final, y el Leopardo sueña con la segunda estrella de su historia. Además, los puntos cuentan para la tabla de reclasificación, que reparte cupos a la Copa Libertadores y a la Copa Sudamericana 2027.

En la segunda fecha, Bucaramanga visitará a Millonarios en El Campín, mientras que América recibirá a Deportivo Cali en el clásico vallecaucano.

Calendario de Bucaramanga en los cuadrangulares

Fecha 1: Bucaramanga vs. América de Cali (viernes 20 de noviembre, 6:35 p. m.)

Bucaramanga vs. América de Cali (viernes 20 de noviembre, 6:35 p. m.) Fecha 2: Millonarios vs. Bucaramanga

Millonarios vs. Bucaramanga Fecha 3: Deportivo Cali vs. Bucaramanga

Deportivo Cali vs. Bucaramanga Fecha 4: Bucaramanga vs. Deportivo Cali

Bucaramanga vs. Deportivo Cali Fecha 5: Bucaramanga vs. Millonarios

Bucaramanga vs. Millonarios Fecha 6: América de Cali vs. Bucaramanga

Los días y horarios de las fechas 2 a 6 están sujetos a la programación oficial de la Dimayor.