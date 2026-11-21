Bucaramanga

Los conductores que tengan previsto movilizarse por Bucaramanga durante la mañana de este domingo 22 de noviembre deberán tomar precauciones debido a los cierres viales anunciados por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga (DTB), con motivo de la realización de la carrera atlética Santander Running Life 2026.

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La jornada deportiva reunirá a corredores que participarán en diferentes distancias y tendrá como punto de salida y llegada el estadio Américo Montanini. Para garantizar la seguridad de los participantes, las autoridades implementarán restricciones vehiculares en varios sectores de la ciudad.

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De acuerdo con la información oficial, los cierres comenzarán a las 5:00 de la mañana y se extenderán aproximadamente hasta las 8:30 a. m., horario en el que se espera restablecer la circulación una vez finalice la competencia y sean retirados los elementos de seguridad.

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Estas son las vías que estarán cerradas

La Dirección de Tránsito informó que las restricciones afectarán importantes corredores viales, algunos de ellos utilizados diariamente para conectar el norte, centro y sur de Bucaramanga.

Entre los sectores donde se implementarán cierres se encuentran:

Carrera 30: entre las calles 14 y 10, en ambos sentidos.

Calle 10: entre las carreras 27 y 30, en ambos sentidos.

Carrera 27: desde la calle 10 hasta la calle 67, pasando por el sector de Puerta del Sol. ➜ Le puede interesar: Estos son los cierres viales en Bucaramanga por la Media Maratón FCV este domingo 18 de octubre ››

Calle 65: desde la vía a Girón hasta la carrera 11, en el sector de La Victoria.

Calle 67: desde la carrera 11 hasta la carrera 27, en sentido occidente-oriente.

Las autoridades advirtieron que las restricciones serán totales en los tramos establecidos, por lo que los conductores deberán utilizar corredores alternativos mientras se desarrolla la actividad deportiva.

¿Cuáles son las rutas alternas?

Para reducir las afectaciones en la movilidad, la Dirección de Tránsito recomendó utilizar las carreras 9 y 33, la diagonal 15, la vía antigua a Floridablanca y la avenida Quebrada Seca.

Asimismo, los conductores podrán circular por la calle 67 en sentido oriente-occidente, teniendo en cuenta las restricciones establecidas para el recorrido de la competencia.

La carrera Santander Running Life 2026 contará con pruebas de 2, 6, 10,5 y 21 kilómetros, por lo que se espera la participación de numerosos deportistas durante las primeras horas del domingo.

Finalmente, las autoridades de tránsito recomendaron programar los desplazamientos con anticipación, atender las indicaciones del personal encargado de regular la movilidad y evitar los corredores intervenidos.

Aunque la reapertura de las vías está prevista para las 8:30 de la mañana, la normalización del tránsito dependerá de la finalización de las pruebas deportivas y del retiro de las vallas de seguridad.