Cartagena

Las autoridades investigan la muerte de Hoover Arley Sánchez Rojas, empresario oriundo de Neiva, Huila, cuyo cuerpo fue encontrado en la habitación de un hotel de Cartagena. El hombre se encontraba hospedado en la capital de Bolívar y, hasta el momento, se desconocen las circunstancias en las que falleció.

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Los primeros reportes sitúan el hallazgo durante el fin de semana del 14 y 15 de noviembre de 2026. La fecha documentada en esos reportes es la del ingreso del cuerpo a la morgue de Medicina Legal, el lunes 16 de noviembre. El día y la hora exactos del hallazgo siguen por establecerse.

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Medicina Legal adelanta los estudios forenses para determinar la causa del fallecimiento. Hasta el sábado 21 de noviembre no se conocía un dictamen público. El resultado de la necropsia aportará elementos para esclarecer qué ocurrió durante la estadía del empresario en Cartagena.

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En Neiva, Sánchez Rojas era conocido por su actividad en el sector cultural y del entretenimiento. En 2019 participó en una subasta pública de palcos para las fiestas de San Pedro y adquirió uno de los espacios habilitados para presenciar los desfiles folclóricos.

Su actividad también estuvo ligada al trabajo con organizaciones comunitarias. En 2022 acompañó a grupos comunales de Guacirco, en jurisdicción de Neiva, en actividades articuladas con la Alcaldía. Además de sus iniciativas empresariales, desempeñó funciones administrativas.

Tras conocerse el fallecimiento, los familiares de Sánchez Rojas pidieron a las autoridades esclarecer lo sucedido. Entre los datos que siguen sin confirmación pública está el motivo por el que el empresario viajó desde el Huila a la capital de Bolívar.

La investigación continúa abierta mientras avanzan los análisis forenses. El resultado de esos estudios y la reconstrucción de las circunstancias del hallazgo permitirán establecer qué ocurrió en la habitación del hotel.