Bucaramanga vs. Santa Fe: duelo directo entre quinto y sexto que puede definir la pelea por los ocho

Deportes

Bogotá, 25 de octubre de 2026. La Liga BetPlay 2026-II tiene este lunes uno de sus partidos más determinantes de la fase todos contra todos. Independiente Santa Fe y Atlético Bucaramanga, que ocupan el sexto y el quinto lugar de la tabla y están igualados en puntos, se enfrentan en El Campín en un duelo directo que puede reordenar la parte alta de la clasificación y acercar a uno de los dos a los cuadrangulares semifinales.

Ficha del partido

Partido: Independiente Santa Fe vs. Atlético Bucaramanga

Independiente Santa Fe vs. Atlético Bucaramanga Competencia: Liga BetPlay Dimayor 2026-II, fecha 14 (partido pendiente)

Liga BetPlay Dimayor 2026-II, fecha 14 (partido pendiente) Fecha: lunes 26 de octubre de 2026

lunes 26 de octubre de 2026 Hora: 8:05 p. m. (hora de Colombia)

8:05 p. m. (hora de Colombia) Estadio: Nemesio Camacho El Campín, Bogotá

Nemesio Camacho El Campín, Bogotá Transmisión: Win Sports y Win+ Fútbol; en streaming por Win Play

Empatados en todo: un duelo directo por la parte alta

El contexto le da al partido un peso especial. Leopardos y cardenales llegan con exactamente el mismo registro: 25 puntos en 14 partidos. Bucaramanga es quinto únicamente por diferencia de gol (+9 contra +7 de Santa Fe), lo que convierte el juego de El Campín en una especie de “final” por la quinta casilla.

Publicidad

La parte alta de la tabla está muy apretada. América de Cali lidera con 31 unidades, seguido por Atlético Nacional y Deportivo Cali con 29, y Millonarios con 26 (aunque con 16 partidos jugados, dos más que Bucaramanga y Santa Fe). Detrás de ellos vienen Independiente Medellín, con 23, y Cúcuta Deportivo, con 21, que hoy cierra el grupo de los ocho.

Publicidad

Con el regreso de los cuadrangulares semifinales en este segundo semestre, quedar en los primeros lugares no solo garantiza la clasificación, sino que también puede significar una mejor ubicación en los grupos. Por eso, el ganador de este lunes no solo sumará tres puntos: también le quitará tres a un rival directo y podría alcanzar o superar a Millonarios en el cuarto lugar.

Tabla de posiciones (parte alta) antes del partido

Pos. Equipo PJ DG Pts 1 América de Cali 15 +18 31 2 Atlético Nacional 14 +16 29 3 Deportivo Cali 15 +14 29 4 Millonarios 16 +10 26 5 Atlético Bucaramanga 14 +9 25 6 Independiente Santa Fe 14 +7 25 7 Independiente Medellín 14 +2 23 8 Cúcuta Deportivo 15 -4 21

Tabla parcial con corte al 25 de octubre de 2026; puede variar con los partidos que restan de la fecha 16.

Bucaramanga: recuperarse del golpe en Tunja

El equipo de Pablo Peirano llega con una herida reciente. El viernes 23 de octubre cayó 1-0 frente a Boyacá Chicó en el estadio La Independencia de Tunja, un resultado sorpresivo que puso fin a un invicto de 13 fechas en el campeonato. Antes, había empatado 1-1 en casa ante el líder América de Cali, con gol de Luciano Pons, en un partido que jugó buena parte con diez hombres por la expulsión de Carlos Romaña.

Tras la derrota ante Chicó, Peirano reconoció que su equipo no hizo un buen partido, que le costó construir juego limpio y que falló en la definición. El mediocampista Félix Charrupí, autor de tres goles en el torneo, admitió que el grupo jugó con demasiada prisa e imprecisión en el medio campo, y pidió dar vuelta a la página de inmediato para competir en Bogotá.

Aun así, la campaña del Leopardo es sólida: seis victorias, siete empates y una sola derrota. Es un equipo que prioriza el orden táctico y defensivo y que ataca de forma directa.

La gran duda está en el arco. El Departamento Médico del club informó el 22 de octubre que el uruguayo Cristopher Fiermarín presenta una sobrecarga muscular en los aductores de la cadera derecha y cumple un plan individual de rehabilitación. Diego Novoa, el segundo arquero, también ha tenido molestias físicas, por lo que el joven Luis Matheus aparece como alternativa si ninguno de los dos llega en condiciones.

Santa Fe: hacerse fuerte en El Campín

Independiente Santa Fe, dirigido por el uruguayo Pablo Repetto, llega tras vencer 2-1 a Jaguares en su último compromiso, una victoria trabajada que le permitió recuperarse de la caída 1-0 ante Llaneros en Villavicencio. En el semestre también se quedó con el clásico capitalino al remontarle 3-2 a Millonarios.

Repetto ha explicado que su plantel es el que más partidos ha disputado este año, por su participación en torneos internacionales y en la Copa Colombia, y que eso ha generado altibajos físicos. Sin embargo, el técnico aseguró que el grupo se viene recuperando y que el objetivo es llegar fuerte al tramo final para pelear por el título.

Las principales figuras del cuadro cardenal son el experimentado delantero Hugo Rodallega, el uruguayo Franco Fagúndez y el volante Daniel Torres.

Un “viejo conocido” en el banco visitante

El partido tiene un ingrediente adicional: Pablo Peirano, hoy técnico de Bucaramanga, dirigió a Santa Fe en temporadas anteriores, por lo que conoce de cerca la casa cardenal. Además, la rivalidad reciente entre ambos clubes tiene historia: en junio de 2024 se enfrentaron en la final de la Liga BetPlay 2024-I, que le dio al Atlético Bucaramanga la primera estrella de su historia.

Antecedentes recientes

Liga BetPlay 2026-I (27 de marzo): Bucaramanga 1-2 Santa Fe, en el estadio Américo Montanini. Goles de Luis Palacios y Hugo Rodallega para el León; descontó Aldair Zárate para el Leopardo.

Bucaramanga 1-2 Santa Fe, en el estadio Américo Montanini. Goles de Luis Palacios y Hugo Rodallega para el León; descontó Aldair Zárate para el Leopardo. Liga 2025: se enfrentaron cuatro veces, con dos triunfos de Bucaramanga y dos empates.

se enfrentaron cuatro veces, con dos triunfos de Bucaramanga y dos empates. Final Liga BetPlay 2024-I: Bucaramanga se coronó campeón ante Santa Fe.

Posibles alineaciones

Santa Fe: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Iván Scarpeta, Emanuel Olivera, Jeison Angulo; Jhojan Torres, Daniel Torres; Franco Fagúndez; Jáder Obrian, Emerson Rodríguez y Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

Atlético Bucaramanga: Diego Novoa (o Cristopher Fiermarín / Luis Matheus); Aldair Gutiérrez, Nilson Castrillón, José Ortiz, José García, Freddy Hinestroza; Félix Charrupí, Fabry Castro; Fabián Sambueza, Émerson Batalla y Luciano Pons. DT: Pablo Peirano.

Lo que está en juego

Si gana Bucaramanga: llegaría a 28 puntos, se despegaría a tres unidades de Santa Fe y superaría a Millonarios en el cuarto lugar.

llegaría a 28 puntos, se despegaría a tres unidades de Santa Fe y superaría a Millonarios en el cuarto lugar. Si gana Santa Fe: llegaría a 28 puntos, le arrebataría el quinto lugar al Leopardo y también saltaría al cuarto puesto.

llegaría a 28 puntos, le arrebataría el quinto lugar al Leopardo y también saltaría al cuarto puesto. Si empatan: ambos sumarían 26 unidades y quedarían igualados con Millonarios, con la diferencia de gol como desempate.

Con pocas fechas por disputarse en la fase regular, cada punto vale doble. El duelo de este lunes en El Campín enfrenta a dos equipos idénticos en la tabla y con objetivos idénticos: asegurar su lugar en los cuadrangulares y llegar a ellos en la mejor posición posible.

Con información del Club Atlético Bucaramanga, Independiente Santa Fe y Dimayor.