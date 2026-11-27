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Atlético Bucaramanga afrontará este viernes 27 de noviembre un compromiso determinante frente al Deportivo Cali, correspondiente a la tercera jornada del grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II.

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El encuentro se disputará a partir de las 6:35 de la tarde en el estadio Deportivo Cali, en Palmaseca, donde ambos equipos tendrán la necesidad de sumar tres puntos para no perder terreno en la lucha por la clasificación a la gran final.

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El conjunto santandereano llega a este compromiso tras sufrir una contundente derrota 4-1 frente a Millonarios en el estadio El Campín de Bogotá, resultado que lo dejó en la última posición del grupo B, con un punto y una diferencia de gol de -3.

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Por su parte, Deportivo Cali tampoco atraviesa su mejor momento en esta fase del campeonato. El conjunto azucarero suma una unidad, producto de un empate frente a Millonarios y una derrota 2-1 ante América de Cali en el clásico vallecaucano.

Bucaramanga necesita sumar de visitante

El equipo leopardo tendrá la oportunidad de recuperarse del golpe sufrido en Bogotá y conseguir una victoria que le permita acercarse a los primeros lugares del cuadrangular y mantener vivas sus aspiraciones de disputar una nueva final.

Los santandereanos también estarán pendientes del compromiso entre Millonarios y América de Cali, programado para las 8:40 de la noche de este viernes en el estadio El Campín de Bogotá.

La tercera jornada marcará la mitad de los cuadrangulares semifinales, antes de que los equipos vuelvan a enfrentarse en la cuarta fecha, con las localías invertidas.

¿A qué hora juega Atlético Bucaramanga y dónde ver el partido?

Los aficionados del conjunto leopardo podrán seguir el compromiso a través de la señal de Win+ Fútbol y la plataforma digital Win Play. El árbitro central será José Ortiz, de Norte de Santander.

Partido: Deportivo Cali vs. Atlético Bucaramanga.

Fecha: viernes 27 de noviembre de 2026.

Hora: 6:35 p. m.

Estadio: Deportivo Cali, Palmaseca.

Transmisión: Win+ Fútbol y Win Play.

Así está la tabla de posiciones del grupo B

América de Cali cuenta con la ventaja deportiva del denominado punto invisible, que le favorecerá en caso de igualdad de puntos por la clasificación a la gran final.