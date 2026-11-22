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Barranquilla. Boca Juniors volvió a gritar campeón fuera de Argentina después de 18 años. El equipo dirigido por Rodolfo “Vasco” Arruabarrena derrotó 2-0 a Atlético Mineiro de Brasil en la final única de la Copa Sudamericana 2026, disputada la noche del sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, que fue reinaugurado con este partido.

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Los goles fueron de Santiago Ascacíbar, a los 15 minutos, y del uruguayo Miguel Merentiel, a los 47, tras una gran jugada del colombiano Sebastián Villa. Con este triunfo, el club de La Ribera conquistó su tercera Sudamericana (tras las de 2004 y 2005), llegó a 19 títulos internacionales y celebró por primera vez una copa en suelo colombiano.

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Un primer tiempo de dominio xeneize

Boca salió decidido a imponer condiciones desde el pitazo inicial. A los 3 minutos, Merentiel aprovechó un error del arquero Everson y estrelló un remate en el travesaño. A los 11, Ascacíbar mandó el balón al fondo de la red, pero el gol fue anulado por fuera de lugar.

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La insistencia tuvo premio a los 15 minutos: el volante tomó un rebote dentro del área y definió con un remate potente para el 1-0. Antes del descanso, Everson evitó el segundo al sacar un cabezazo de Lautaro Di Lollo tras un tiro de esquina. Atlético Mineiro, dirigido por el argentino Eduardo Domínguez, apenas inquietó en la primera mitad.

Villa inventó y Merentiel sentenció

El segundo tiempo arrancó con el golpe definitivo. A los 47 minutos, Sebastián Villa desbordó por la banda izquierda y dejó a Merentiel frente al arco. El delantero uruguayo, que había desperdiciado varias opciones en la primera parte, no falló y puso el 2-0.

El Galo reaccionó tarde. A los 63 minutos apareció Álvaro Montero para atajar un cabezazo de Vitão, en una de las pocas exigencias que tuvo el arquero colombiano en toda la noche. Boca pudo ampliar la diferencia: Everson le tapó un disparo a Enner Valencia y Alan Velasco desperdició dos oportunidades claras en el cierre.

Sello colombiano en la consagración

El título tuvo un sabor especial para Colombia. El arquero Álvaro Montero, exMillonarios y convocado a la Selección Colombia, y el extremo Sebastián Villa fueron titulares en la final y celebraron con el trofeo en Barranquilla. Villa, protagonista de la jugada del segundo gol, había regresado a Boca tras su paso por Independiente Rivadavia.

En el bando brasileño también hubo presencia colombiana: el volante Kevin Castaño fue titular y el delantero Mateo Cassierra ingresó en su lugar en el segundo tiempo.

La fiesta se vivió igualmente en las tribunas. Más de 30.000 hinchas argentinos viajaron a la capital del Atlántico y tiñeron de azul y oro el renovado Metropolitano, que estrenó césped híbrido.

Paredes y Arruabarrena, al frente del regreso a la gloria

El capitán Leandro Paredes, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, fue el encargado de levantar la copa. Para Arruabarrena, que asumió el cargo el 18 de junio en reemplazo de Claudio Úbeda, el título saldó una cuenta pendiente: ser campeón internacional con Boca como entrenador.

El camino al título

Playoffs: eliminó a O'Higgins de Chile (1-0 y 0-1; 4-3 en penales).

eliminó a O'Higgins de Chile (1-0 y 0-1; 4-3 en penales). Octavos de final: superó a Deportivo Recoleta de Paraguay, 7-1 en el global.

superó a Deportivo Recoleta de Paraguay, 7-1 en el global. Cuartos de final: dejó en el camino a São Paulo (1-0 y 1-1).

dejó en el camino a São Paulo (1-0 y 1-1). Semifinal: perdió 0-1 la ida con Vasco da Gama y remontó con un 3-1 en el Maracaná, con gol de Paredes al minuto 88.

perdió 0-1 la ida con Vasco da Gama y remontó con un 3-1 en el Maracaná, con gol de Paredes al minuto 88. Final: 2-0 a Atlético Mineiro en Barranquilla.

Ficha técnica

Boca Juniors (2): Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar; Sebastián Villa, Miguel Merentiel, Tomás Aranda. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Cambios: Tomás Belmonte por Paredes (58'); Enner Valencia y Alan Velasco por Aranda y Merentiel (64'); Battaglia y Flores por Ascacíbar y Villa (76').

Atlético Mineiro (0): Everson; Natanael, Vitão, Ruan, Renan Lodi; Kevin Castaño, Cissé, Fred, Kauá Pascini; Bernard, Tomás Cuello. DT: Eduardo Domínguez.

Cambios: Borbas por Pascini, Preciado por Natanael e Igor Gomes por Cissé (46'); Scarpa por Lodi y Cassierra por Castaño (82').

Goles: Santiago Ascacíbar (15') y Miguel Merentiel (47').

Amonestados: Ruan, Bernard y Fred (Atlético Mineiro); Tomás Belmonte (Boca).

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla (Colombia).

Un cierre de año soñado

La Sudamericana corona un noviembre inolvidable para Boca, que el pasado 7 de noviembre se quedó con el título de Campeón de Liga 2026 (tabla anual) del fútbol argentino al vencer 1-0 a Defensa y Justicia en La Bombonera, con un gol agónico de Enner Valencia. Su último título internacional había sido la Recopa Sudamericana de 2008.

Para Atlético Mineiro, en cambio, la noche en Barranquilla significó la segunda final de Sudamericana perdida de forma consecutiva: en 2025 había caído ante Lanús.