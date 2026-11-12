Una madre fue asesinada frente a su pequeña hija: sicarios la esperaban en motocicleta

Atlántico

Un nuevo hecho de violencia contra las mujeres, esta vez en el municipio de Soledad, Atlántico, luego de que Estefani Paola Barraza de la Hoz, de 34 años, fuera asesinada cuando salía de un establecimiento comercial, en un ataque que habría ocurrido frente a su pequeña hija.

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El crimen se registró la noche del miércoles 11 de noviembre, en el barrio Villa Cecilia, cerca del sector conocido como la Torre del Pescado, en el área metropolitana de Barranquilla.

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Según las primeras versiones, la mujer acababa de salir de una tienda y se encontraba acompañada de su hija de apenas 3 años cuando dos hombres que se movilizaban en una motocicleta se acercaron al lugar.

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Uno de los sujetos la habría llamado por su apodo antes de atacarla. Segundos después, el acompañante de la motocicleta sacó un arma de fuego y le disparó a corta distancia, causándole una grave lesión en la zona del cuello.

Tras el ataque, los responsables escaparon, mientras la mujer quedó tendida en el suelo ante la mirada de personas que se encontraban en el sector.

Uno de los detalles más dolorosos conocidos sobre este crimen es que otro de los hijos de la víctima, de 12 años, habría corrido a auxiliar a su madre después de escuchar lo sucedido.

Vecinos del sector acudieron rápidamente y trasladaron a Estefani hasta la Clínica de la Policía, ubicada sobre la avenida Circunvalar, con la esperanza de que recibiera atención médica.

Sin embargo, pese a los esfuerzos por llevarla a un centro asistencial, la mujer ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de la herida.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer quiénes participaron en el homicidio y determinar las circunstancias que motivaron el ataque.