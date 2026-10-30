Atlético Bucaramanga vs. Deportivo Pasto hoy: hora, TV y posible alineación en el Montanini

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El Atlético Bucaramanga vuelve este viernes 30 de octubre al estadio Américo Montanini para recibir al Deportivo Pasto, en el partido aplazado de la fecha 5 de la Liga BetPlay II de 2026. El balón rodará desde las 8:05 p. m. y el compromiso se podrá ver por Win Sports+ (Win+ Fútbol y Win Play).

El Leopardo llega en la sexta casilla de la tabla con 25 puntos, fruto de seis victorias, siete empates y dos derrotas, y una diferencia de gol de +8. Sin embargo, el momento no es el mejor: suma cuatro partidos consecutivos sin ganar, con dos empates y dos caídas. La más reciente fue el 2-1 en Bogotá ante Independiente Santa Fe, en la fecha 14, un juego que el equipo santandereano afrontó con un hombre menos durante casi todo el segundo tiempo y en el que Luciano Pons había logrado el empate parcial. Antes había perdido por la mínima en Tunja frente a Boyacá Chicó, resultado que le quitó el invicto en el campeonato.

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El Montanini, la carta a favor

El escenario juega a favor del cuadro auriverde. En su casa, Bucaramanga no ha perdido en este semestre: disputó siete partidos, con dos triunfos (ante Internacional de Bogotá y Junior) y cinco empates (frente a Llaneros, Cúcuta, Medellín, Águilas Doradas y América).

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Una victoria esta noche dejaría al equipo prácticamente instalado en los cuadrangulares semifinales, cuando todavía le quedarían tres partidos por disputar.

Dos bajas por sanción

El equipo no contará con su entrenador, Pablo Peirano, ni con el defensor Carlos Romaña. La Dimayor les impuso a ambos una fecha de suspensión y una multa de $350.181 tras lo ocurrido ante Santa Fe: al técnico por retrasar la reanudación del juego y al zaguero por cortar una opción manifiesta de gol, jugada que le costó la expulsión al inicio del segundo tiempo. El banco quedará a cargo del cuerpo técnico asistente.

La posible formación

Para este compromiso, Bucaramanga tendría en el arco a Cristopher Fiermarín; en defensa a Aldair Gutiérrez, Nilson Castrillón, José Ortiz, José García y Freddy Hinestroza; en la mitad a Félix Charrupí y Fabry Castro, y en ataque a Fabián Sambueza, Emerson Batalla y Luciano Pons.

Un rival en el fondo de la tabla

Deportivo Pasto marcha último del campeonato con 12 puntos tras 15 jornadas, aunque llega con algo de impulso luego de ganar 1-0 como visitante frente a Deportes Tolima. En el primer semestre, ambos equipos igualaron 0-0 en territorio nariñense.

Doble jornada en casa

Tras este duelo, el Leopardo volverá a jugar en el Montanini el lunes festivo 2 de noviembre ante Atlético Nacional. El club lanzó un paquete de boletería para ambos partidos, y las entradas individuales para el juego contra Nacional se habilitarán una vez termine el compromiso de esta noche.

Ficha del partido