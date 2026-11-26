Cúcuta

Un nuevo hecho de violencia se registró durante la noche del miércoles 25 de noviembre en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, donde una mujer de 34 años perdió la vida tras ser víctima de un ataque sicarial mientras cumplía con su jornada laboral.

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La víctima fue identificada como Carolay Lisset Cuéllar Pedraza, quien se encontraba trabajando en un establecimiento comercial ubicado en el barrio Trigal del Norte, perteneciente a la comuna 6 de la capital nortesantandereana.

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De acuerdo con las primeras versiones, sujetos armados llegaron hasta el establecimiento y, sin mediar palabra, dispararon en repetidas ocasiones contra la mujer, ocasionándole heridas que terminaron cobrándole la vida.

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Tras perpetrar el ataque, los responsables abandonaron el lugar con rumbo desconocido. El homicidio dejó de luto a una familia cucuteña, pues se conoció que Carolay era madre.

Unidades de la Policía Metropolitana de Cúcuta y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía llegaron hasta el establecimiento comercial para adelantar las respectivas diligencias judiciales y recopilar elementos materiales probatorios.

El homicidio de Carolay Cuéllar ocurrió precisamente durante la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, celebrado cada 25 de noviembre.