Atlético Bucaramanga vs. Águilas Doradas: hora, novedades y posible alineación para este martes 13 de octubre

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El Atlético Bucaramanga vuelve a jugar en casa este martes 13 de octubre de 2026, cuando reciba a Águilas Doradas en el estadio Américo Montanini a partir de las 6:30 p. m., en el partido pendiente de la fecha 7 de la Liga BetPlay II-2026. El equipo del técnico Peirano llega con la confianza en alto y con un objetivo claro: seguir invicto y meterse en la pelea por el primer lugar.

Bucaramanga, invicto y en zona de clasificación

El conjunto 'auriverde' es uno de los equipos más sólidos del semestre. Suma 23 puntos en 11 partidos (seis victorias y cinco empates), con 20 goles a favor y 10 en contra, y aún no conoce la derrota en la liga. Esa campaña lo tiene en el cuarto puesto, igualado en puntos con Atlético Nacional e Independiente Medellín.

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Si gana este martes, el Bucaramanga llegará a 26 unidades y quedará a solo un punto del líder, América de Cali, que tiene 27. Águilas Doradas, por su parte, aparece con 15 puntos y necesita sumar para no alejarse de los ocho.

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El último antecedente del Leopardo fue una victoria de 3-1 sobre Junior en el Américo Montanini, con goles de Carlos Romaña, Freddy Hinestroza y Emerson Batalla.

Las tres novedades del Atlético Bucaramanga

Regresa Fiermarín: el arquero uruguayo Cristopher Fiermarín vuelve a la titular tras cumplir compromisos con la selección de Uruguay, en lugar de Diego Novoa.

el arquero uruguayo Cristopher Fiermarín vuelve a la titular tras cumplir compromisos con la selección de Uruguay, en lugar de Diego Novoa. Baja de José García: el defensor no podrá jugar por la expulsión que recibió en el partido anterior. Nilson Castrillón aparece como su reemplazo.

el defensor no podrá jugar por la expulsión que recibió en el partido anterior. Nilson Castrillón aparece como su reemplazo. Suspensión de Freddy Hinestroza: el carrilero debe pagar una fecha por acumulación de cinco tarjetas amarillas. Ómar Albornoz sería el encargado de ocupar la banda izquierda.

Posible alineación del Bucaramanga ante Águilas Doradas

Según lo trabajado en la semana, el once titular sería: Cristopher Fiermarín; Nilson Castrillón, Carlos Romaña, José Ortiz; Aldair Gutiérrez, Fabry Castro, Félix Charrupí, Ómar Albornoz; Fabián Sambueza, Emerson Batalla; Luciano Pons.

Ficha del partido

Partido: Atlético Bucaramanga vs. Águilas Doradas

Atlético Bucaramanga vs. Águilas Doradas Torneo: Liga BetPlay II-2026, fecha 7 (aplazada)

Liga BetPlay II-2026, fecha 7 (aplazada) Fecha: martes 13 de octubre de 2026

martes 13 de octubre de 2026 Hora: 6:30 p. m. (hora de Colombia)

6:30 p. m. (hora de Colombia) Estadio: Américo Montanini, Bucaramanga

Américo Montanini, Bucaramanga Boletería: a la venta en la plataforma Quickticket, enlazada desde la web oficial del club

Historial reciente entre Bucaramanga y Águilas Doradas

En los últimos cinco enfrentamientos, el Bucaramanga ganó cuatro y perdió uno. El antecedente más reciente favoreció a Águilas, que se impuso 2-1 en abril de 2026; antes, el Leopardo había ganado 4-0 en Bucaramanga en agosto de 2025, 0-1 de visita en marzo de 2025, 1-3 en octubre de 2024 y 1-0 en marzo de 2024.

Lo que viene para el Leopardo

Después de este compromiso, el Bucaramanga enfrentará a Independiente Santa Fe el lunes 26 de octubre a las 8:05 p. m. y a Deportivo Pasto el viernes 30 de octubre a las 8:05 p. m., en una recta final cargada de partidos en la que buscará asegurar su cupo a los cuadrangulares.

Desde el club el mensaje para la hinchada es claro: "Por hacer respetar la casa". Se espera una buena asistencia en el Américo Montanini para acompañar al equipo en un partido clave en la tabla.