Colombia

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, se pronunció a través de sus redes sociales tras conocerse la captura del exgobernador del Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo Omar, en la isla de Lanzarote, España.

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A través de su cuenta oficial de X, el mandatario compartió una fotografía del exgobernador, acompañada de un mensaje en el que hizo referencia a uno de los lemas de su Gobierno.

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“¡Bienvenido a la Patria Milagro!”, escribió De la Espriella, sin entregar mayores detalles sobre el procedimiento judicial adelantado contra el exmandatario departamental.

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Capturado en territorio español

Según la información preliminar, la captura de Carlos Caicedo fue realizada por agentes de la Guardia Civil española, en cumplimiento de una notificación roja de Interpol solicitada por la Fiscalía General de la Nación de Colombia.

Caicedo, quien también se desempeñó como alcalde de Santa Marta, ha sido una de las figuras políticas más reconocidas del Magdalena y fundador del movimiento Fuerza Ciudadana.

¿Qué viene para Carlos Caicedo?

Tras conocerse la captura, corresponderá a las autoridades judiciales españolas y colombianas definir los procedimientos legales que deberán adelantarse en el marco de la cooperación judicial internacional.

Por ahora, está pendiente conocer detalles oficiales sobre los requerimientos judiciales que motivaron su captura y las decisiones que se adopten frente a un eventual proceso de extradición a Colombia.