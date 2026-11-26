Floridablanca

La Clínica Foscal, ubicada en Floridablanca, encendió las alarmas este jueves 26 de noviembre de 2026, tras informar que su servicio de Urgencias presenta una ocupación que supera el 400 % de su capacidad de atención, situación que está generando congestión en el centro asistencial.

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A través de un comunicado a la opinión pública, la institución también confirmó que sus Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) registran una ocupación del 100 %, lo que evidencia la alta demanda de servicios médicos.

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Según explicó la organización, esta situación está ocasionando mayores tiempos de espera y obliga al personal médico a priorizar la atención de aquellos pacientes que presentan condiciones críticas de salud y requieren intervención inmediata.

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El llamado de la clínica Foscal a la comunidad

Ante este panorama, las directivas del centro asistencial hicieron un llamado a la ciudadanía para que, en caso de presentar condiciones de salud que no requieran atención inmediata, acuda a los servicios de consulta externa o consulta prioritaria.

Estos servicios se encuentran disponibles a través de la red de atención ambulatoria de las respectivas entidades aseguradoras de los pacientes.

La institución explicó que el uso adecuado de estos servicios permitirá concentrar la capacidad de Urgencias en la atención de las personas que, debido a la gravedad de su condición médica, necesitan asistencia inmediata.