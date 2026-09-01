Bucaramanga anuncia acciones tras el caótico final ante Deportivo Cali

Deportes

Atlético Bucaramanga fijó una contundente posición frente a los incidentes registrados durante los minutos finales del partido ante Deportivo Cali, disputado por la fecha ocho de la Liga BetPlay II-2026. El club santandereano cuestionó el manejo de la seguridad, respaldó públicamente al técnico Pablo Peirano y anunció que presentará el caso ante las autoridades deportivas y jurídicas competentes.

El compromiso, disputado la noche del lunes 31 de agosto en el estadio Deportivo Cali, terminó empatado 1-1. El arquero Christopher Fiermarín fue una de las figuras del Leopardo al detenerle un penal a Steven ‘Titi’ Rodríguez sobre el minuto 41.

Durante el segundo tiempo, Bucaramanga aumentó su presencia ofensiva y estuvo cerca de abrir el marcador con Emerson Batalla, quien estrelló un remate contra el travesaño. Minutos después, Batalla envió un centro al área que José García convirtió de cabeza para poner al conjunto santandereano en ventaja.

Publicidad

Cuando parecía que Bucaramanga regresaría a casa con los tres puntos, el árbitro José Bautista sancionó una mano de Kevin Londoño dentro del área. Leyser Chaverra ejecutó el penal durante la extensa adición y consiguió el empate definitivo para Deportivo Cali.

Sin embargo, el resultado deportivo quedó en un segundo plano por los desórdenes presentados en el tramo final del encuentro.

Bucaramanga cuestionó las garantías de seguridad

Mediante un comunicado oficial publicado este martes primero de septiembre, Atlético Bucaramanga aseguró que durante los últimos minutos se presentaron desmanes e ingresos de aficionados locales al terreno de juego.

De acuerdo con la versión del club, el capitán Fabry Castro advirtió al árbitro central sobre lo que estaba ocurriendo y manifestó que no era posible continuar el partido con normalidad. El encuentro fue detenido momentáneamente, pero posteriormente se reanudó mientras todavía había personas ajenas a las delegaciones dentro o cerca del campo.

La institución santandereana señaló que las alteraciones continuaron mientras el marcador permanecía 1-0 a su favor. En el lugar intervinieron integrantes de la Policía y del personal de logística, aunque, según el comunicado, la situación no pudo ser controlada de manera inmediata.

Para Atlético Bucaramanga, las condiciones existentes justificaban la suspensión definitiva del compromiso. El club cuestionó que el cuerpo arbitral y la delegación encargada de supervisar el espectáculo no adoptaran decisiones más contundentes para proteger a los jugadores, entrenadores, trabajadores y demás personas que se encontraban dentro del estadio.

El club respaldó a Pablo Peirano

La institución también explicó que el técnico Pablo Peirano ingresó al terreno de juego con el propósito de advertirle nuevamente al árbitro sobre los riesgos existentes y solicitar medidas que protegieran a los integrantes de las delegaciones.

Atlético Bucaramanga respaldó públicamente al entrenador uruguayo y rechazó categóricamente las declaraciones del técnico del Deportivo Cali, Rafael Dudamel, quien aseguró que Peirano habría agredido al defensor Keimer Sandoval durante los incidentes.

El club Leopardo pidió que se presenten evidencias objetivas que sustenten una acusación de esa gravedad. Además, indicó que se reserva la posibilidad de iniciar las acciones correspondientes para proteger la honra y el buen nombre del entrenador.

Bucaramanga anunció que pondrá a disposición de las autoridades deportivas elementos documentales, audiovisuales y probatorios para que se realice un análisis completo de lo sucedido.

La institución espera que el Comité Disciplinario determine las responsabilidades y establezca las sanciones que puedan aplicarse por las invasiones al terreno de juego, los desórdenes y las actuaciones de los diferentes involucrados.

En lo deportivo, el empate permitió que Atlético Bucaramanga continuara dentro del grupo de los ocho, ubicado en la séptima posición con diez puntos. Su próximo encuentro por la Liga BetPlay será como local frente a Independiente Medellín.