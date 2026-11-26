Chocó

Juan Alcides Murillo Palomino cumplía su turno como centinela cuando explosivos lanzados desde un dron alcanzaron la estación de Policía de Condoto, en el departamento del Chocó. El auxiliar quedó gravemente herido y falleció horas después, según confirmó la Policía Nacional.

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El ataque ocurrió hacia las 11:00 de la mañana de este jueves 26 de noviembre. Las autoridades reportaron inicialmente dos detonaciones en la sede policial. Murillo Palomino sufrió heridas graves en la cabeza y fue evacuado por sus compañeros.

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El uniformado recibió atención inicial en el hospital San José de Condoto. Por la gravedad de sus lesiones fue remitido al hospital San Francisco de Asís, en Quibdó, donde falleció. La institución confirmó su muerte en horas de la tarde.

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El director de la Policía Nacional, mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, expresó sus condolencias a la familia del auxiliar y reiteró que la institución mantiene el despliegue en la zona para identificar a quienes participaron en el ataque.

El presidente Abelardo De La Espriella condenó el atentado y ordenó a la Fuerza Pública desplegar sus capacidades para localizar y capturar a los responsables. Hasta el momento, las autoridades no han atribuido públicamente el hecho a ningún grupo armado.

El ataque en Condoto se registró un día después de que otra estación de Policía del Chocó fuera atacada con explosivos lanzados desde drones. Ese hecho ocurrió en Santa Rita de Iró, donde el alcalde Wilber Antonio Sánchez Mosquera confirmó daños en la sede policial, sin personas heridas ni fallecidas.