Colombia

Un encuentro entre el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, y la reconocida actriz y empresaria Sofía Vergara ha generado expectativa en redes sociales, luego de que el mandatario anunciara que ambos trabajarán en proyectos para el país.

Publicidad

La reunión tuvo lugar este miércoles 25 de noviembre en Barranquilla, donde el jefe de Estado recibió a la artista en la sede presidencial, en medio de su visita a la capital del Atlántico.

Publicidad

A través de sus redes sociales, De la Espriella compartió un video en el que aparece conversando con la actriz y realizando un recorrido aéreo por la ciudad a bordo del helicóptero presidencial. La publicación estuvo acompañada de la canción ‘En Barranquilla me quedo’, del recordado Joe Arroyo.

Publicidad

Durante el encuentro, el mandatario destacó la trayectoria internacional de Sofía Vergara, su reconocimiento en la industria del entretenimiento y el vínculo que mantiene con su tierra natal, pese a los años que lleva viviendo en Estados Unidos.

“¡Haremos grandes cosas juntos por Colombia! En los próximos meses les traeremos maravillosas sorpresas a nuestros compatriotas”, expresó el presidente a través de sus redes sociales.

Por su parte, la actriz agradeció el recibimiento del mandatario y manifestó su alegría por la bienvenida que recibió durante su estadía en la capital del Atlántico.

El encuentro se produjo un día después de que la actriz fuera homenajeada por la Alcaldía de Barranquilla, donde recibió el reconocimiento como barranquillera ilustre y conoció personalmente la estatua de bronce de 7,5 metros de altura instalada en su honor en el Gran Malecón del Río.

La escultura, elaborada por el artista Yino Márquez, había sido inaugurada en julio de 2025. Durante la ceremonia, Vergara también recibió el Turbante de la Tradición del Carnaval de Barranquilla, como reconocimiento a su aporte a la proyección internacional de la cultura barranquillera.